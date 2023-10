Milei, en contra de reducir la jornada laboral: "Con una hora por día va a haber trabajo para todos"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, desestimó la idea de reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas y advirtió que llevar los salarios por encima de los índices de la canasta básica produciría un "desempleo enorme" en Argentina.

El economista de ultraderecha fue contundente al dar su postura, después que Myriam Bregman, la postulante del Frente de Izquierda, incluyera este tipo de propuestas en su programa para generar empleo.

"Myriam, hablás de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo, esto es maravilloso. ¿Por qué no la llevamos a una hora en un solo día? ¡Va a haber empleos para todos!", ironizó, en el debate presidencial que se dio este domingo por la noche en la Facultad de Derecho de la UBA.

Además, en la misma intervención, Milei cuestionó la intención de Bregman de llevar los salarios por encima de la canasta básica de alimentos: "Sería maravilloso pero sabes cuál es el problema que con lo que vos proponés vamos a tener menos y un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas que seguro vas a querer nacionalizar”.

En bloque temático sobre producción y trabajo, el referente de LLA se dedicó a hacer hincapié en las condiciones que deben generarse para favorecer el crecimiento económico a través de la "acumulación de capital". "Nadie va invertir si no puede ganar plata, y si usted gana dinero, no va a seguir si no le respetan derecho a propiedad", razonó.

Milei aprovechó otro tramo del debate para defender su idea de dolarizar la economía y de eliminar el Banco Central: "A diferencia de ustedes, para mí, robar esta mal, falsificar dinero desde el Banco Central ustedes lo avalan".

"Este gobierno es genocida"

En el primer debate, el economista había defendido el accionar de la dictadura militar en los '70 y habló de que se cometieron "excesos" en el marco de una "guerra". Y este domingo, curiosamente, Milei tildó al actual gobierno de "genocida".

El hombre que se autoproclama liberal pronunció la crítica al responderle a Sergio Massa: "Parece que tu adicción al estatismo te hace mal, ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas por la salud pública. Si vos tenés que hacer una ley, entonces funciona mal. No queremos que hagan un desastre como en la pandemia, cuando tuvimos que tener 30 mil muertos y tuvimos 130 mil por culpa de este gobierno genocida".

En el cierre del último debate presidencial de cara al 22 de octubre, Milei enfatizó: "Siento que la casta política aquí presente nos toma el pelo, hacen pantomima irritante. Se citan para explicar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza, ninguno resignó un privilegio ni dio un paso al costado y no lo van a hacer porque están atornillados a sus carguitos. No son la solución del problema porque son el problema. ¿Una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?".