¿Genio o delirante?: la insólita inversión en la Luna que hizo "El Tirri" y podría hacerlo millonario

En época de crisis, muchos se preguntan cómo invertir sus ahorros y generar la mayor cantidad de ganancias a corto y largo plazo, con el menor riesgo posible. Desestimando esa lógica, Luciano "El Tirri" Giugno, el conocido primo de Marcelo Tinelli y participante del Bailando 2023, reveló la audaz forma en la que invirtió su dinero: compró 40 manzanas en la Luna.

El ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs contó la historia de cómo adquirió los terrenos en una entrevista para Infobae, cuando la periodista Tatiana Schapiro le preguntó sobre su vínculo con la plata y su situación financiera.

“Por momentos bien y por momentos mal. Por momentos me interesa y por momentos no. Tengo un vínculo rarísimo. Siento que no la estoy buscando ahora. Siento que en otras épocas estaba más en su búsqueda. Tengo un resto, pero no me da para vivir tranquilo. Yo sé que voy por más. En eso sí soy muy ambicioso”, respondió "El Tirri", con tranquilidad, sin prever la insólita revelación que vendría a continuación.

Según relató el participante del Bailando 2023, compró cuatro acres, equivalentes a 40 manzanas, en la Luna en 2012, mucho antes de que la NASA anunciara planes de construir viviendas en el satélite en 2040.

"El Tirri" asegura que tiene 4 acres en la Luna. Foto cortesía EFE, Abel Alonso.

“Hay un tipo que para mí es un genio, que se llama Bob Hope. A él lo echó su mujer de su casa en el año 73. Se sentó en la puerta sin un sope, miró para el cielo y se preguntó de quién será la Luna. Le escribió una carta a la ONU y como en 30 días no le respondieron nada, aplicó una ley que decía que si vos mandabas una carta oficial reclamando algo y no tenías respuesta pasaba a ser tuyo”, detalló sobre el inicio del proyecto en el que invirtió.

“En 1975 se apropió del dominio y del terreno la Luna. Esperó hasta la época de la cibernética y puso su empresa, que se llama Lunar Embassy, que está en Las Vegas y que ya facturó más de 18 millones de euros. El tipo lotea terrenos en la Luna”, agregó con entusiasmo.

Cuando la periodista le preguntó si estaría dispuesto a vender un terreno lunar, el músico respondió con humor: “Roza con lo fino y delirante. Ahora tengo que ir a Lunar Embassy porque ellos me entregaron el mapa y el pasaporte lunar en el que van a marcar las estampas cuando vaya y ver cómo puedo lotear si quisiera vender”.

El músico es uno de los participantes del Bailando 2023.

“Me quiero quedar con una manzana, ¿para qué quiero 40? Ahora se están peleando entre Elon Musk y Bezos por ir a la Luna. Y yo tengo esa barbaridad de hectáreas. Es una locura”, añadió y, pese a que no recordaba cuánto había pagado por los acres, aseguró que fue un precio "irrisorio".

Por último, "El Tirri" confesó que, como no tenía dinero cuando decidió comprar los terrenos, le pidió prestada la tarjeta a su primo Marcelo Tinelli y que no recuerda si le devolvió la plata. “Fue algo irrisorio porque era la época en que tomaba. Le pedí la tarjeta de crédito a Marcelo, porque no tenía plata para comprarla. Y no sé si se la terminé pagando o no. Compré todos los acres con la de él”, finalizó.

Cuánto sale un terreno en la Luna

La página web "Lunar Embassy" ofrece terrenos en la Luna por valores que van entre los 25 o 500 dólares. Dennis Hope es el dueño de la empresa norteamericana que patentó el satélite en 1980. Así logró concretar su plan: vender parcelas en el Sistema Solar.

Christopher Lamar, el CEO de la empresa inmobiliaria espacial, informó que ya le han vendido lotes a varios famosos como John Travolta, Tom Hanks, Tom Cruise, George Lucas y Clint Eastwood, entre otras personalidades.