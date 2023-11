Por los vaivenes de la economía, gastronómicos no consiguen materiales y evalúan pedir otro plazo para readecuar los decks. Foto: 0223.

El plazo que el gobierno que conduce Guillermo Montenegro otorgó por 180 días para que los establecimientos gastronómicos y heladerías readecúen los decks que se instalaron por la irrupción de la pandemia de coronavirus, vence en octubre y la gran mayoría de las estructuras sigue sin el diseño de la ordenanza aprobada a fines de 2022. Aunque los empresarios avanzaron en la presentación de los planes de obra, en la actividad acusan inconvenientes para conseguir los materiales por los vaivenes de la economía nacional y evalúan pedir otro plazo.

Un empresario gastronómico que prefirió mantenerse en el anonimato indicó en diálogo con 0223 que la Subsecretaría de Inspección General realizó intimaciones y que los titulares de establecimientos trabajan para presentar los planes de la obra a realizar y los plazos de ejecución ante el acercamiento de la fecha límite.

No obstante, el dueño de un reconocido establecimiento puso un reparo y explicó que las dificultades que tiene para cumplir con la normativa debido a que, por la coyuntura económica, tienen dificultades para conseguir materiales e insumos para avanzar con la readecuación de las estructuras. "Hoy los materiales están altísimos y muchos no hay. Falta hierro, falta chapa. No hay precios y en algunos casos son extremadamente caros, como sucede con el vidrio", señaló.

A pesar de este panorama, la fuente consultada por este medio confió que los empresarios vienen trabajando para avanzar con las obras. "Entiendo que la adecuación se va a terminar haciendo. La primera etapa se está trabajando y la gran mayoría lo va a presentar. Aquel que no lo presente, será intimado a que lo haga rápidamente y en caso de no hacerlo quedará en infracción", afirmó.

De igual manera, dijo que por la situación descripta "la gran mayoría, de acuerdo a los costos, va a pedir un plazo". "Veremos si ese plazo será otorgado. Entiendo que sí porque no hay materiales", agregó.

"En los últimos 30 días estuvo muy complicado conseguir materiales y tener precios de algunos productos. El plan de readecuaciones está en marcha. Va a ser cuestión de meses pero se va a generar la estandarización de los decks", garantizó.

Críticas al diseño único de los decks: "Son un local en medio de la acera"

Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX no tuvieron reparos en cuestionar el "diseño único" que aprobó en noviembre de 2022 el Concejo Deliberante al regular los decks gastronómicos en el marco del programa "Comemos Afuera".

Diego Domingorena, presidente de la entidad, lanzó duros cuestionamientos y confió que a pesar de la reglamentación no se ve "ningún tipo de modificación", especialmente en las zonas más neurálgicas y transitadas como la calle Belgrano, en pleno centro de Mar del Plata. "No estamos de acuerdo con la implementación de los decks, menos con la segunda ordenanza que les permitió montar un local sobre la acera", cuestionó Domingorena ante la consulta de 0223.

Al enumerar los principales puntos en contra, el representante local del Colegio de Arquitectos mencionó la afectación al tránsito por ocupar espacios para estacionar; "falta de equidad con los comerciantes que ven sus locales ocultos en perspectivas con los decks"; "poca seguridad" porque son utilizados por personas para refugiarse; e interferencia con la accesibilidad de las personas.

"Es un espacio público y todo lo que sea apoderamiento de un privado del espacio público no lo compartimos. Encima, los cánones son muy bajos con respecto al beneficio que obtiene el privado al usar el espacio para su rédito", completó, al recordar que durante 2023 los titulares abonan $9.800 anuales por cada metro cuadrado en concepto de Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos.

Cómo deberían ser los "nuevos decks"

El diseño uniforme que se pactó en la ordenanza establece que los decks en las calzadas con 11 metros de ancho donde no pasen colectivos podrán tener hasta 2,5 metros de ancho, bajando a 2 metros en aquellas por donde transiten micros. En tanto, en las calles de nueve metros de ancho, los decks podrán tener hasta 2 metros de ancho.

La normativa habilita la posibilidad de que exploten publicidad, con previa aprobación de la autoridad de aplicación, y tres tipos de techado: toldos a dos aguas o con una pendiente a la calle, estructura con parante central y, por último, estructura con parantes en perímetro.

Además, se autorizó un cerramiento perimetral en vidrio laminado o blindex transparente, sin superar la altura de 1,80 metros. El cerramiento puede ser a tres caras y debe permanecer abierta la que da a la acera.