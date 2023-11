Montenegro anunció la implementación de la Línea Anular: tendrá boleto combinado

En el marco de la presentación de 25 nuevas unidades que se suman al servicio de transporte público de pasajeros, el intendente Guillermo Montenegro anunció que desde marzo se implementará la Línea Anular bajo la forma de prueba piloto, que incluirá el uso del boleto combinado. Bajo la forma de “prueba piloto”, el recorrido será por Constitución, 180, Juan B. Justo y La Costa.

La Línea Anular es uno de los principales cambios que contiene el proyecto de Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) que el gobierno municipal presentó en 2022 al Concejo Deliberante y que aún no fue aprobado. Ante las demoras, influenciadas en parte por el contexto económico, ahora el Ejecutivo resolvió avanzar con su implementación, en acuerdo con los concesionarios.

“Estamos trabajando para a partir de marzo generar un boleto combinado y la posibilidad también de hacer un sistema anular. Un sistema anular que incluya lo que es La Costa, 180, Constitución y Juan B. Justo. Y que esto permita, con un boleto combinado, tomar un colectivo en esta red anular y poder bajarse y seguir en los recorridos habituales de los colectivos”, sorprendió Montenegro este lunes a la mañana.

“Es una prueba piloto que va a arrancar en marzo”, detalló el jefe comunal, quien aseguró que esta novedad y la incorporación de 25 nuevas unidades permitirá agilizar y mejorar el transporte en la ciudad.

La Línea Anular que el gobierno diseñó en el marco del SITU, que espera ser aprobado por el Concejo Deliberante.

“Estamos planteando que para mejorar las frecuencias también hay que cambiar el sistema. Y el sistema tiene que ver con un sistema anular que se está trabajando a nivel ya estructural para marzo, con una prueba piloto, que te da la posibilidad de poder seguir tomando las líneas habituales que hoy tenemos en la ciudad”, concluyó el intendente.

Por su lado, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, dio mayores precisiones sobre la prueba piloto, donde aclaró que se ejecutará en acuerdo con los concesionarios, debido a que el actual pliego no contempla esta posibilidad. “Lo que hemos planteado es que tenemos que empezar con la transformación del transporte, más allá de que avance o no el pliego. Mar del Plata necesita cambiar y necesita tener hoy un boleto combinado y una línea más ágil, anular, que permita recorrer y de alguna manera coser, todas las líneas de transporte público que no se cruzan entre sí”.

En ese sentido, agregó que “con la Línea Anular lo que vamos a garantizar es que todas (las otras líneas) se van a cruzar con la anular y entonces vamos a poder tener paradas donde se pueda hacer un transbordo y se pueda tener boleto combinado”.