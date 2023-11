Montenegro ratificó su neutralidad y evitó dar su parecer sobre el debate

El intendente Guillermo Montenegro no se moverá de su posición de neutralidad de cara al balotaje donde se decidirá al próximo presidente entre Sergio Massa y Javier Milei. Lo sostuvo minutos después de las elecciones del 22 de octubre donde resultó reelecto y lo ratificó este lunes, consultado por la prensa sobre su parecer sobre el debate del domingo en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Sí, lo vi, pero no tengo una opinión formada”, contestó el jefe comunal a la pregunta de la prensa sobre su parecer del debate y en el marco de la presentación de las 25 nuevas unidades que su suman al servicio de transporte de pasajeros. Pese a la temática vinculada al transporte, era número cantado el tópico electoral a solo seis días del decisivo balotaje.

“Creo que (el debate) es algo que es importante que se llevara adelante, que todos los argentinos pudiéramos ver y cada uno a partir de ahí saque sus conclusiones”, agregó, medido en sus palabras y sin inclinarse en las preferencias.

“Estamos presentando los 25 nuevos colectivos y la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Después lo que tiene que ver con preguntas que tienen que ver con la política y el debate, las hacemos después”, dijo, esquivo, al ser indagado sobre si había mantenido algún contacto con Massa o Milei luego de las elecciones.

Guillermo Montenegro, a la derecha y detrás de Villarruel.

Finalmente, el intendente también fue consultado sobre la falsa polémica que se abrió el domingo al mediodía, cuando se dio a conocer la lista de asistentes al debate por el equipo de Milei, donde entre ellos figuraba un Guillermo Montenegro. La nota de un reconocido medio porteño haciendo referencia al intendente de General Pueyrredon rápidamente se viralizó, sin caer en la cuenta que se trataba de un homónimo.

“No. No, no, no. No sé qué causó revuelo, pero yo no fui invitado”, aclaró este lunes el Montenegro marplatense. En una nota publicada luego de la presentación de las listas de candidatos, 0223 ya había advertido sobre el Guillermo Montenegro que se candidateaba a diputado nacional (finalmente fue electo) por La Libertad Avanza. Ambos son abogados egresados de la UBA, aunque el hombre de Milei se desempeña como secretario general del Partido Demócrata en la provincia, el cual es presidido por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, quien además es su pareja.