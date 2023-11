Kicillof dio pistas sobre el Presupuesto 2024 y admitió incertidumbre por la coparticipación

El gobernador Axel Kicillof admitió que el resultado del balotaje presidencial determinará los tiempos para la presentación del Presupuesto 2024 de la Provincia de Buenos Aires. Durante un acto celebrado este martes en La Plata, el mandatario bonaerense indicó que la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con la coparticipación federal será clave para terminar de delinear la “ley de leyes”.

“Nosotros ya lo tenemos muy avanzado y, por supuesto, que necesitamos que la oposición resuelva su interna para ver con qué sectores trabajamos”, señaló Kicillof agregando otro condimento al escenario. “Está muy complicado por las decisiones que viene tomando Macri en su espacio, de primero ir contra la candidatura de Larreta, después contra Bullrich y luego, de manera explícita, presentó una alianza con Milei”, señaló sobre la falta de interlocutores para avanzar en acuerdos legislativos.

Asimismo, reconoció que será determinante el resultado del balotaje donde con un triunfo de Massa, el Presupuesto 2023 se presentaría a mediados de la próxima semana, pero en caso que gane Milei se pospondría, porque será clave tener certezas que ocurrirá con el sistema de coparticipación.

“En la provincia de Buenos Aires, si no hay coparticipación no se pagan sueldos. No es para asustar ni agitar fantasmas, es la realidad”, precisó el exministro de Economía nacional, donde recordó declaraciones similares de otros gobernadores opositores, como el jujeño Gerardo Morales.

Prórroga mediante, Montenegro espera los números de la coparticipación para presentar el presupuesto municipal. Foto: 0223.

“Ya le pasó a Vidal con los problemas que tuvo con Macri cuando llegó el ajuste. No podía dar incrementos salariales, no podía seguir la inflación con los sueldos y por eso le sacó 20 puntos de sueldos a los trabajadores y trabajadoras de la provincia", agregó.

El tema es seguido de cerca por el equipo económico de Guillermo Montenegro, desde donde se esperan precisiones sobre el presupuesto provincial y más en especial, sobre la coparticipación que le corresponderá a los 135 municipios, para terminar de afinar el presupuesto municipal.

Justamente, en octubre y ante el vencimiento del plazo legal para su elevación, el intendente pidió y obtuvo una prórroga del Concejo Deliberante hasta el 30 de noviembre. "Fundamos el pedido realizado en la conveniencia de contar con información de recursos provenientes de los distintos regímenes de coparticipación provincial, que a la fecha no se encuentran disponibles", indicó Montenegro en el pedido presentado a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

En cuanto al presupuesto nacional, el mismo fue presentado en septiembre por el ministro Sergio Massa, aunque el Congreso recién comenzará a debatirlo una vez que se resuelva la elección presidencial, en una definición postergada tras no haber un presidente electo en las Elecciones General del 22 de octubre y tener que ir al Balotaje. Además, un triunfo de Milei significaría un cambio rotundo al proyecto elevado por el Ejecutivo nacional.