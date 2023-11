Romance bomba: aseguran que Lilia Lemoine está de novia con un famoso periodista

En las últimas semanas la libertaria Lilia Lemoine estuvo envuelta en varias polémicas: aseguró que el primer proyecto de ley que presentará en el Congreso propondrá que los hombres puedan renunciar a la paternidad, calificó de "patriota" a Carlos Pampillón -el marplatense procesado por liderar una patota neonazi- e increpó a una periodista de la Televisión Pública, a la que le advirtió que su fuerza política privatizarán los medios de comunicación estatales de ganar el balotaje del próximo domingo.

Ahora, la diputada electa por La Libertad Avanza es noticia por un romance: aseguran que estaría de novia con un famoso periodista, que ya había sido involucrado sentimentalmente con otra integrante del equipo de trabajo cercano al candidato a presidente Javier Milei.

Según se dio a conocer en Argentina Política, ciclo que se emite por El Destape TV, Lilia inició una nueva relación amorosa que, aunque aún no decidió hacerla pública, es con un personaje sumamente mediático. Precisamente, el conductor Jonatan Heguier reveló que fuentes muy cercanas a la pareja le habían confirmado el romance.

De acuerdo a esa información, la diputada electa y cosplayer habría iniciado una relación con Esteban "El Pelado" Trebucq, el famoso periodista de A24 que recientemente le realizó una entrevista a Javier Milei. Además, el conductor también militó en repetidas ocasiones al candidato a presidente que definirá su puesto el próximo 19 de noviembre en el balotaje con Sergio Massa.

Las versiones que vincularon a Trebucq con Marcela Pagano

En agosto pasado, los rumores sobre un supuesto romance entre el periodista y su colega libertaria Marcela Pagano escalaron hasta generar una respuesta pública por parte de “El Pelado”, que se encargó de desmentir la versión iniciada desde el programa "Socios del espectáculo".

“Este es un romance sorpresa que arranca, se corta, arranca, se corta, van, vienen, guarda un bajo fondo secreto”, dijo en su momento Rodrigo Lussich en el “Enigmático” del ciclo de El Trece. “Cuentan los compañeros de trabajo que es una cosa que viene desde hace un tiempo, que después alternativamente se han seguido viendo y tienen mucho amor, mucho cariño, mucho afecto”, agregó.

Sin embargo, uno de los supuestos protagonistas del romance se encargó de aclarar que eso no era cierto. “Es divina ella, todo bien. Nos conocemos, pero no hay ninguna relación más allá del respeto. Si fuese cierto, lo diría”, expresó Trebucq en su programa de El Observador FM 107.9.

El periodista también fue vinculado con Marcela Pagano.

“Nos cruzábamos en el canal. Ella misma hoy me dijo ‘che, sos el único novio que jamás me habla o me invita a comer’, como riéndose”, aclaró el periodista. “Dejen de inventarme romances, por Dios. Salí ya con media farándula argentina. Estoy solo”, añadió.

Más tarde, el conductor utilizó su cuenta de Twitter para dejar en claro su versión. “Ojalá tuviese tiempo para salir con tantas personas como dicen. Gracias a @socioseltrece por la buena onda y el respeto. Son unos capos. Pero estoy solo. Hoy en mi programa de radio @Observador1079 expliqué casi todo”, aseguró junto a un fragmento del programa.