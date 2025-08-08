Abrigate porque baja la temperatura: el clima para este sábado en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Este sábado en Mar del Plata se presentará mayormente estable, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones en toda la jornada. La temperatura mínima será de 1 grado y la máxima alcanzará los 8, con vientos de intensidad moderada que irán rotando del sudeste al norte hacia la tarde y noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 3 grados y vientos leves del sudeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En la mañana el cielo se mantendrá de la misma forma, con registros mínimos de 1 grado y vientos del sudeste de 7 a 12 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, con un leve ascenso térmico que llevará la temperatura hasta los 8 grados. El viento soplará del norte a velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche se espera la formación de neblina, con una temperatura de 7 grados y viento del norte que aumentará su intensidad, alcanzando entre 13 y 22 kilómetros por hora.