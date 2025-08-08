Al hombre asesinado en Las Heras lo mataron de un golpe en la cabeza y luego lo prendieron fuego

A la espera del informe completo que finalizarán los profesionales de Policía Científica en las próximas horas, el reporte preliminar indicó que el hombre asesinado en el barrio Las Heras sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave que habría ocasionado su muerte. La misma está ad referendum de otras medidas complementarias.

Las fuentes consultadas por 0223 señalaron que el sujeto –de entre 35 y 45 años que aún no fue identificado- no murió quemado. “El incendio de los restos fue posterior al deceso y dificulta la identificación porque quedó totalmente carbonizado”, afirmaron.

Tal como adelantó este medio, el cuerpo fue hallado este viernes después de las nueve de la mañana tras un llamado al 911. Personal del Comando de Patrullas que llegó al descampado en García Lorca y Rufino Inda, en el barrio Las Heras, y caminó unos cuarenta metros hasta hallarlo.

Al confirmar que eran restos humanos –aún humeantes según los vecinos- personal de la comisaría decimosexta y del Comando de Patrullas se hicieron presentes en el lugar. Bajo las órdenes de la fiscal Romina Díaz, se hicieron las primeras tareas de relevamiento y entrevista de personas que, la noche del jueves, habrían visto un auto acercarse a la zona.

Si bien el cuerpo tenía ambas manos hacia atrás, y se observó que en la zona de su cuello tenía un elemento similar a una soga, la operación que se practicó el viernes por la tarde no confirmó signos de ahorcamiento.

Mientras avanza el expediente en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°6, la policía realizó un relevamiento para ver si hay denuncias registradas los últimos días por averiguación de paradero de hombres de entre 35 y 45 años.