Góndolas: no hay nuevas listas de precios post balotaje pero advierten que habrá subas en dos importantes rubros

Pasó el balotaje, el dólar experimenta una suba pero aún no se observan aumentos en las góndolas marplatenses, según advierten desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Comerciantes (Apyme), aunque admiten que ya hubo remarcaciones de precios “por las dudas”.

Este martes, Gustavo Casciotti, titular de Apyme Mar del Plata, sostuvo que “todavía es muy incipiente” evaluar modificaciones en materia de precios pero afirmó que antes de la segunda vuelta electoral, “gran parte de los productores, proveedores, distribuidoras, prácticamente en todos los rubros y especialmente en los productos de la canasta básica, efectuaron aumentos el miércoles, jueves y viernes”.

En declaraciones a 0223, Casciotti precisó que la suba fue “aproximadamente entre un 8% y un 12% según los rubros” y estimó que “este martes, en principio podemos visualizar posibles nuevos aumentos y achiques en los plazos de pago, algunos desabastecimientos no relacionados con faltantes de mercadería, sino con movimientos especulativos a la espera de la fijación de nuevos precios, en productos de limpieza y perfumería”.

“Esto es una historia que se repite: se generan aumentos en forma preventiva, pero después si las condiciones que estimaban si iban a verificar no se dan, tampoco hay un retroceso, esto se vio con total claridad a posteriori de las elecciones generales del 22 de octubre en donde gran parte de los proveedores previendo una inminente devaluación a imagen y semejanza de lo que sucedió en las PASO, aumentaron preventivamente. La devaluación no se verificó y sin embargo las listas no experimentaron ningún cambio para abajo”, cuestionó.

Asimismo, Casciotti explicó que en las últimas semanas “las ventas en general vienen cayendo” y evaluó que en este marco de expectativas de aumentos, “muchos consumidores compraron de más para asegurar precio”.

Por último, el referente de las pymes marplatenses lamentó que desde la última semana los acuerdos de precios “están violentados en su mayoría” y citó a una reconocida marca de gaseosa cola “que reconocía la semana pasada que no están efectuando entregas a los grandes supermercados donde se verifica el acuerdo de precios y que están canalizando prácticamente toda la entrega a los negocios de cercanía”, completó.