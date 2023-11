Massa sigue a cargo de Economía y designa un equipo para el proceso de transición

El ministro de Economía, Sergio Massa, seguirá a cargo del Palacio de Hacienda hasta el 10 de diciembre y designó un equipo de colaboradores para tratar los asuntos relativos a su área en el proceso de transición previo a la asunción de Javier Milei como futuro jefe del Estado,.

Al finalizar la reunión que encabezó en el Palacio Municipal de San Fernando junto a su gabinete, Massa puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo de transición de economía que estará a cargo de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Miguel Pesce por el BCRA, precisaron fuentes oficiales.

El jefe del Palacio de Hacienda encabezó esta tarde una reunión con el equipo económico, tras el resultado del balotaje de ayer en el que el libertario Milei resultó electo presidente. También formaron parte del encuentro la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario de Comercio, Marias Tombolini; el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Hacienda, Raul Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

Las primeras horas tras el resultado electoral llegaron con un primer chispazo entre el gobierno saliente y el ganador del balotaje: Massa pidió que el candidato ganador empiece a tener “responsabilidad” por lo que suceda con la economía desde esta semana y Milei replicó que el Gobierno actual deberá responder por cualquier reacción en el mercado hasta el 10 de diciembre.

Desde la noche del domingo arreciaron las versiones sobre salidas de funcionarios, principalmente del propio Massa, antes del 10 de diciembre. El candidato derrotado el domingo dejó saber que es una idea que está en análisis pero no es inmediata. Rubinstein también salió este lunes por la mañana a desmentir versiones de una renuncia. “Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, mencionó.