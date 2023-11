Bomberos sofocan cuatro focos activos en Sierra de los Padres: hay 10 hectáreas afectadas

En medio de las altas temperaturas que oscilan los 30°C, personal de Bomberos desplegó un amplio operativo para sofocar al menos cuatro focos que permanecen activos desde el sábado al mediodía y consumen diez hectáreas de la localidad de Sierra de los Padres.

Fuentes oficiales confirmaron que desde el mediodía del sábado el cuartel de Bomberos de esta localidad combate distintos incendios en inmediaciones de la estancia La Providencia, en el límite con el partido vecino de Balcarce.

A estos trabajos se sumaron este domingo por la mañana personal de la Brigada Forestal de Mar del Plata en apoyo a los agentes bomberiles de Sierra de los Padres.

"La respuesta desde esta ciudad se da para evitar la propagación debido a la dificultad del terreno y las condiciones climáticas, altas temperaturas, baja humedad y vientos fuertes", indicaron las autoridades.

Cabe destacar que desde el Municipio de General Pueyrredon solicitaron a la población extremar los cuidados para evitar que se desaten incendios forestales ante el riesgo "muy alto" que existe sobre la propagación del fuego.

Entre las recomendaciones figuran encender fogatas en áreas permitidas y apagarlas antes de abandonar el lugar, no quemar pastizales, restos de poda o residuos, no tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones y no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.