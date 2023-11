Riquelme volvió a apuntar a Macri y los contactos con la justicia

Juan Román Riquelme, candidato a presidente de Boca Juniors por el oficialismo en las elecciones del próximo domingo, reiteró sus denuncias contra la justicia porteña de interferir en los comicios y perseguir a su familia, a la vez que afirmó que "están pasando cosas en el club y la gente se está dando cuenta de muchas cosas que por ahí no creían que podía pasar".

"Yo soy hincha de mi club, amo a mi club y a sus hinchas. Pero tengo que decir que están apretando mucho, otra vez con el 'Chanchi' (su hermano Cristian) y están inventando cosas. Nosotros somos gente normal de Don Torcuato, que amamos a nuestro país, que nos gusta estar con nuestros amigos", dijo Riquelme en una entrevista con C5N.

"A mí mamá le dije, mamá, quiero tomar mate con vos, lo voy a intentar. Quiero que me entiendas, esta vez no te voy a preguntar, sino que ya tomé la decisión de qué es lo que tengo que hacer. Están apretando mucho, otra vez con el 'Chanchi'. Mi mamá me miró y me dijo: si vos no seguís adelante, yo no te dejo entrar más a casa, yo no te hablo más. Fue maravilloso", dijo el ídolo "xeneize".

En cuanto a Mauricio Macri, quien irá como candidato a vicepresidente en el binomio que encabeza Andrés Ibarra, el legendario "10" de Boca reveló que en 2019, meses antes de los comicios que ganó Jorge Ameal (quien hoy acompaña en la fórmula a Román), el ex presidente de la Nación lo invitó a la Quinta Presidencial. "Él había perdido las Paso, y por mucho. A los tres días me citó en Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar (Christian) Gribaudo en Boca, y de que me sumara. Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar", contó Riquelme. "Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar, que no sé quién es. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante en la camiseta", añadió.

"Estos cuatro años fueron maravillosos. Somos el club que más finales jugó y que más títulos ganó en estos cuatro años; han debutado más de 34 chicos y tengo que felicitar a todos los entrenadores de los juveniles que hacen un trabajo enorme", expresó. "Nadie habla de que nos dieron un predio deportivo (en Ezeiza) abandonado, tuvimos que arreglar todo. Teníamos la pileta más grande de Ezeiza porque cada vez que llovía se inundaba. Gracias a Dios lo pudimos arreglar. Y la Bombonera, yo tuve la suerte de llegar en el año '96 y muchísimas veces se tuvo que suspender el fútbol porque se inundaba. Nosotros tomamos la decisión de arreglarla, nos costó un par de meses, pero quedó perfecta", indicó.