Tremendo video: un policía se defendió a los tiros de un robo y asesinó a un motochorro

Un policía se defendió de un intento de robo y mató a un motochorro en la localidad de San Justo, dentro del partido bonaerense de La Matanza. El brutal tiroteo se produjo ayer por la tarde en la intersección de Coronel Lynch y Anchoris, en una zona conocida como Villa Constructora, y quedó filmado por una cámara de seguridad. El efectivo viajaba en moto, iba vestido de civil y acompañado por su hermana cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de otro vehículo.

Cuando el agente atinó a bajarse para enfrentar a los agresores, uno de ellos le disparó en la pierna. Las autoridades indicaron que el uniformado se salvó "de milagro", debido que la bala podría haber penetrado en una arteria, pero finalmente impactó en su celular. Ante el balazo, el oficial respondió con otros cinco tiros. Cuatro fueron contra un mismo ladrón, que murió en el lugar.

El otro atacante, por su parte, escapó a pie y está prófugo. La víctima del asalto, que pertenece al área Antidrogas de la Departamental de Investigaciones de La Matanza, quedó internado en una clínica privada de Lomas del Mirador. El fiscal Adrián Arribas, del Ministerio Público de Homicidios de La Matanza, intervino en la causa y secuestró ambas motos para analizarlas. En paralelo, se informó que el policía tenía dos armas en el momento en el que le intentaron robar: una calibre 38, que tenía en la mano; y la otra estaba en su bolsillo.

Las dos pistolas, además, estaban cargadas. El efectivo quedó en libertad prácticamente de inmediato luego de estar demorado durante algunos minutos, dado que el fiscal consideró que actuó en legítima defensa. La moto en la que se movían los delincuentes estaba radicada en el partido bonaerense de Ciudad Evita y tenía pedido de secuestro.