Allanaron la casa de la “viuda negra”: creen que dejó un tendal de víctimas que no denuncian por vergüenza

La continuidad de las tareas investigativas tras la detención de una mujer de 35 años acusada de vaciar un departamento bajo la modalidad “Viuda negra” y dejar inconsciente a su víctima luego de hacerle tomar un té permitió allanar una vivienda en la que encontraron pertenencias que serían parte de otros hechos que la habrían tenido como protagonista. Si bien hoy está imputada de dos robos, en las próximas horas se la podría relacionar con otros episodios que no habían sido denunciados previamente.

Tal como adelantó 0223, la semana pasada la mujer, acompañada por miembros de la defensa oficial, se negó a declarar ante la fiscal Romina Díaz, que le pidió a la Justicia de Garantías que siga alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán. Ya en esa presentación, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 le había imputado a la “viuda negra” un segundo hecho con características similares.

Tras establecer la dirección de la mujer y con el aval correspondiente, se allanó la vivienda en la que secuestraron pertenencias que serían de otras víctimas de su accionar. “Aparecieron a partir de la difusión del hecho otros denunciantes y se intenta establecer si tuvo participación en ellos: en uno está prácticamente confirmado que sí y se le podría imputar esta semana, lo que sería el tercer robo”, dijeron las fuentes judiciales consultadas por este medio.

Si bien no se dieron a conocer los objetos secuestrados en el operativo, trascendió que hay muchas prendas de vestir y artefactos tecnológicos cuya procedencia intentan establecer los investigadores. “Más allá de la vergüenza que da muchas veces denunciar haber sido víctima de ese tipo de accionar, es fundamental que se informe lo sucedido para poder confirmar la autoría en otros episodios”, dijo un operador judicial.

La mujer, de nacionalidad chilena, fue aprehendida el lunes 11 de agosto cuando familiares de una de las víctimas acordaron encontrarse para comprarle algunos elementos sustraídos que había publicado en Marketplace. El encuentro se llevó a cabo en un café en la zona de Alem y Alvarado, donde personal de la comisaría novena la redujo y secuestró una campera y un celular, propiedad de la víctima.

Ese hombre, de 47 años, había conocido a la imputada en la aplicación Facebook Parejas y habían tenido dos encuentros en lugares públicos antes de ir al departamento. Allí estuvo algo más de tres horas y, cómo quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, la mujer salió sola con un par de valijas en las que guardó computadoras, relojes, celulares y otras pertenencias del hombre.

Los videos de las cámaras de seguridad del edificio del barrio La Perla muestran a ambos ingresar la tarde del 6 de julio y horas después la salida de la imputada con un par de valijas con los elementos sustraídos. Algunos de esos objetos son los que puso a la venta por la aplicación Marketplace y que permitieron su aprehensión tras pactar un encuentro.

La policía llegó al lugar tras el aviso que hizo la familia de la víctima, que vio esos elementos publicados y confirmó que eran los robados al hombre de 47 años cuando perdió el conocimiento tras tomar el té que le convidó una mujer a la que había conocido días antes. Los familiares notaron que estaba bajo los efectos de la droga que esa mujer le puso al té que había tomado el día anterior.

Producto del desvanecimiento, el hombre sufrió quemaduras porque cayó sobre una estufa tras sentirse mareado. Fue trasladado a un centro asistencial, en el permaneció varios días internados hasta recibir el alta médica.