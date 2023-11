Anses amplía desde este lunes las líneas de créditos para jubilados, pensionados y trabajadores

La Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) pondrá desde mañana a disposición de titulares de jubilaciones y pensiones y trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia una ampliación del monto máximo dentro del programa de créditos personales.



Los nuevos montos estarán disponibles para quienes soliciten un crédito a partir de mañana lunes y además, quienes ya hayan solicitado un crédito, podrán pedir la extensión del monto de forma virtual en Mi Anses.



El monto máximo de los créditos destinados a titulares de jubilaciones y pensiones aumentará de $400.000 a $600.000, con una tasa subsidiada del 29%.



En tanto, las y los trabajadores en relación de dependencia que no se encuentren alcanzados por el impuesto a las Ganancias (con salarios no mayores a $1.980.000 brutos) podrán solicitar un crédito de hasta 1 millón de pesos, con una tasa subsidiada por el Estado Nacional del 50% en 24, 36 o 48 cuotas, que se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo de la persona solicitante.



Anteriormente, podían solicitar hasta $400.000 las y los trabajadores con ingresos no mayores a $700.875 (brutos).



El crédito se podrá solicitar a través del sitio web o aplicación del organismo, de lunes a viernes de 10 a 20.



"Esta decisión mejora la capacidad de crédito de trabajadores y jubilados en la Argentina", dijo el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al anunciar la medida la semana pasada junto a la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.



El ministro también manifestó el propósito de que los beneficiarios utilicen los recursos del crédito "para resolver temas de endeudamiento, de tarjeta de crédito, de mutuales, que sabemos que a veces complican la vida del trabajador".



Asimismo, señaló que para aquellos que no tienen deudas, la iniciativa puede servir "a los efectos de avanzar de manera bancarizada, de manera digital, con la compra de bienes o con la contratación de aquellos servicios, ya sea para la familia o de turismo, que necesiten".