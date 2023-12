¿Jugará Messi en el Mundial de 2026?

Lionel Messi no descarta otra apuesta por la gloria en la Copa del Mundo con Argentina en 2026, a pesar de reconocer que el tiempo juega en su contra. Recientemente ganó su octavo Balón de Oro y ganó el Mundial hace casi un año tras ser protagonista en la final contra Francia, en Doha.

El jugador de 36 años había sugerido en ese momento que el torneo en Qatar habría sido el último y que no iba a ser presente en el próximo torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, y sobre él cual se puede apostar usando el código promocional betfair.

Pero después de mudarse al Inter Miami de la Major League Soccer y continuar actuando para la selección nacional en las eliminatorias para 2026, dice que la puerta sigue abierta.

Las palabras de Messi sobre su participación al Mundial 2026

“Actualmente no tengo el Mundial en mente y no puedo afirmar con absoluta certeza que no participaré, ya que el futuro es impredecible. Dada mi edad, lo más probable es que no participe, pero aún no puedo confirmarlo. Tendremos que esperar y ver qué sucede", expresó Messi durante su entrevista

El capitán de Argentina dijo que su atención está puesta en la Copa América de junio, que se llevará a cabo en Estados Unidos.

“Quizás nos vaya bien en la Copa América y todo nos saldrá bien para seguir. Tal vez no. Realmente es difícil”, dijo sobre la posibilidad de una sexta aparición consecutiva en la Copa del Mundo.

Messi dijo que sería “el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. También soy consciente de que he ido a una liga menor. Pero se trata del lado personal de las cosas y de la forma en que lo afrontas y de cómo compites".

“Mientras sienta que estoy bien y pueda seguir aportando, lo voy a hacer. Hoy lo único que pienso es en llegar a la Copa América. Después de eso, el tiempo dirá si estoy allí o no, expresó.

Y agregó: "voy a llegar a una edad que, normalmente, no me permite jugar un Mundial. Dije que no creo que vaya a estar allí. Parecía que después del Mundial me retiraba y fue todo lo contrario. Ahora quiero estar ahí más que nunca”, añadió.

¿Qué dicen los expertos sobre la Argentina de Messi para el Mundial 2026?

Afirman que Argentina no habría ganado en Qatar sin el grande de todos los tiempos, que casi ha confirmado que no competirá en 2026, cuando tendrá 40 años. Los tres veces campeones del mundo tienen una probabilidad 9/1 para retener el título.

¿Pero cuáles son los escenarios previstos para la victoria del próximo Mundial con la esperanza de que Messi participe?

Francia es la favorita por 9/2 para ganar la Copa del Mundo de 2026. El equipo de Didier Deschamps se coronó campeón del mundo en 2018, pero perdió la final de 2022 en los penales ante una Argentina inspirada por Lionel Messi.

¿Es hora de que Mbappé vuelva a brillar?

Kylian Mbappé siguió los pasos de Pelé en la Copa del Mundo de 2018 al convertirse en el segundo adolescente en anotar en una final de la Copa del Mundo y llevó a su selección francesa a la gloria por segunda vez en su historia.

El año pasado, en Qatar, el delantero se convirtió en el segundo jugador en marcar un hat-trick en la final, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para inspirar a Francia a retener el trofeo.

Sorprendentemente, Mbappé solo tendrá 27 años cuando la próxima edición del torneo se celebre en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, y su equipo francés es 9/2 favorito para ganar la competición.

Brasil, que solo alcanzó los cuartos de final de los torneos de 2018 y 2022, tiene 6 a 1 para ganar en Norteamérica, donde Neymar espera terminar su carrera internacional de la misma manera que su ex equipo Barcelona y Paris Saint-Germain.

Inglaterra tiene probabilidades ligeramente más bajas de 8/1. Después de llegar a la final del Campeonato de Europa en 2021, la Copa del Mundo de 2026 puede ser la última oportunidad para que Gareth Southgate y varios miembros de su equipo triunfen en el escenario internacional.

El resto de los favoritos son todas naciones europeas y España, que tiene un precio de 9/1 a pesar de perder ante Marruecos en octavos de final el año pasado. Alemania tiene 10/1 pero ni siquiera salió de su grupo en Qatar.

Portugal también perdió ante Marruecos en 2022 en los cuartos de final, pero tiene un precio de 14/1 para ganar la Copa del Mundo por primera vez.

Holanda también alcanzó los cuartos de final antes de ser derrotada por Argentina en los penales y ahora tiene marca de 16/1 para ganar su primera corona mundial.

Italia tiene 20 a 1 para ganar la Copa del Mundo por primera vez desde 2006 después de ganar la Eurocopa en 2021.