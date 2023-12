Estudiantes y Defensa y Justicia definen el campeón de la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia definirán esta noche al nuevo campeón de la Copa Argentina de fútbol, en una final que además premiará al ganador con la clasificación para la Copa Libertadores de 2024. El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Ciudad de Lanús, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TyC Sports.

El camino del "PIncha" hacia la final tuvo el siguiente recorrido: 3 a 0 ante Independiente de Chivilcoy, 1 a 0 a All Boys, 1 a 1 (3-1 por penales) frente a Independiente de Avellaneda, 2 a 0 vs Huracán y 3 a 2 ante Boca. El "Halcón" de Varela, por su parte, se instaló en la final de la siguiente manera: 3 a 2 a Ituzaingó, 1 a 0 a Centro Español, 0 a 0 (6-5 por penales) a Estudiantes de Río Cuarto, 1 a 1 (7-6) a Chaco For Ever y 1 a 0 a San Lorenzo.

Será un partido especial para dos históricos del "Pincha" que jugarán su último partido con la camiseta del club: el arquero Mariano Andújar y el goleador Mauro Boselli, quien se retirará del fútbol a los 38 años.



La Copa Argentina consagrará a un campeón inédito, similar a lo que sucedió el año pasado cuando la conquistó Patronato tras imponerse en la final sobre Talleres de Córdoba por 1 a 0. El ganador de la final de la Copa Argentina clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.