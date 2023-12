El Vaticano autorizó la bendición de parejas homosexuales sin considerarlas matrimonio

El Vaticano aceptó la posibilidad de bendecir a "parejas en situación irregular" o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio, según detallaron en un documento publicado este lunes por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

En el texto de la Congregación, el cardenal argentino Victor Manuel Fernández afirmó que "se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su ´status´ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el Matrimono".

Este anuncio y nueva posibilidad a voluntad del papa Francisco altera la postura brindada por la Congregación en 2021. En ese entonces, la Congregacón estaba dirigida por Ladaria Ferrer, quien dijo que la iglesia católica no podía impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo.

En la declaración "Fiduci Supplicans" sobre el sentido pastoral de las bendiciones, la Santa Sede no reformula la doctrina ni elabora nuevas normas, pero abre una nueva posibilidad: "No se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular, pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se pida ayuda de Dios a través de una simple bendición".

La bendición a parejas homosexuales o "irregulares", es decir, que no están canónicamente casadas por la Iglesia, puede estar precedida por una "oración breve" en la que el cura puede pedir "la paz, salud, un espirítu de paciencia, diálogo y ayuda mutua" para los bendecidos.