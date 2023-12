Abuso en el camping: califican de “arbitrario y equivocado” el dictamen de Procurador

Horas después del adelanto de 0223 sobre el pedido del Procurador General Julio Conte Grand a la Suprema Corte de anular el fallo de Casación que declaró nulo el juicio en el que se declaró no culpable a tres jóvenes por el abuso de una adolescente en el camping “EL Durazno”, el abogado de la familia de la menor tildó de “arbitrario y equivocado” ese decisorio.

Conte Grand pidió anular la sentencia impugnada en función de que el particular damnificado carecía de legitimación para recurrir el veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado popular. En uno de los fundamentos sostuvo que “más allá de lo expuesto, cabe señalar que conforme se desprende de las constancias de la causa la asesora de incapaces participó del debate y estuvo presente al momento de declarar la víctima menor”.

Sin embargo, para el abogado Maximiliano Orsini hay un error en ese análisis porque el agravio no era si la Asesora de Menores estuvo presente en la sala o no, sino que no la dejaron participar cuando quiso hacerlo durante la declaración de la víctima. “Eran preguntas violatorias que la estaban revictimizando y fue el propio Juez quien no le permitió intervenir, eso está acreditado”, le dijo a este medio.

“Lo que diga el procurador de manera sesgada no tiene que ver con el agravio en sí. Además no planteamos nada sobre la irrecurribilidad del fallo, sino la nulidad absoluta del juicio”, agregó.

El profesional adelantó que tienen tres días para presentarse ante la Suprema Corte y luego aguardarán la decisión, aunque aclaró que ante un escenario desfavorable ya hicieron reserva ante la Corte Suprema de Nación y la Corte Interamericana.

En el mismo sentido, el abogado Juan Pablo Gallego sostuvo que “el Procurador tomó una base fáctica no real, lo lleva a incurrir en conclusiones erróneas. Hay que ir a lo concreto como planteó el Tribunal de Casación”.

El 17 de septiembre de 2021 un jurado popular compuesto por seis hombres y seis mujeres declaró no culpables a los acusados de abuso sexual a una menor en el camping miramarense "El Durazno", ocurrido en la madrugada del 1 de enero del 2019.

El dictamen se contrapuso con la postura acusatoria que mantuvo desde el primer momento el Ministerio Público Fiscal –representado por el fiscal Guillermo Nicora y la fiscal Ana María Caro- y el particular damnificado, representado por el abogado Maximiliano Orsini.

El 23 de diciembre de 2021 la Sala III, con la firma de los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, declaró la nulidad del juicio y veredicto y ordenó realizar un nuevo juicio con otro jurado. El camino de recursos, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, tuvo un nuevo capítulo este martes con la resolución del Procurador General.