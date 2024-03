Abuso en el camping: abogada sostiene que la causa se estiró con “malicias y mentiras”

Apenas unos minutos después de ser notificada de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que confirmó la absolución de los acusados del denominado abuso en el camping El Durazno y que dejó sin efecto el fallo de Casación que ordenaba hacer un nuevo juicio, la abogada Noelia Agüero –defensora de Lucas Pitman se mostró plenamente satisfecha con la decisión y sorprendida por la claridad de la resolución.

Abogada Noelia Agüero durante el debate. (Foto: archivo 0223)

La profesional sostuvo que el máximo Tribunal tuvo en cuenta todos los argumentos que presentaron y tomaron decisión de como afectaba el ne bis in idem (no juzgar dos veces por lo mismo) que a su criterio generó la declaración de nulidad por parte de Casación del veredicto de no culpabilidad dictado oportunamente por el jurado.

“Nunca se puede volver a sentar al banquillo de los acusados a una persona que ya fue juzgada y siento que esto debería haber terminado con aquella decisión del jurado el 17 de septiembre de 2021, pero quisieron alargar la causa con malicias y mentiras”, dijo la profesional a 0223. Dijo que se mintió cuando se indicó que no había estado presente la Asesora de Incapaces e intentaron, con ese recurso, “sacar de la galera algo que no pasó”. También sostuvo que el fallo de la Suprema Corte es un “tirón de orejas” para Casación.

El Juez Fabián Riquert habría presidido el juicio. (Foto: archivo 0223).

Agüero sostuvo que este fallo hizo que la verdad saliera nuevamente a la luz y que “pueden decirles no culpables porque inocentes siempre fueron”. Además, contó que cuando le contó la novedad a su defendido, éste estaba en la ciudad de Miramar visitando a una hermana y su pequeño sobrino. “Tras escuchar la noticia me dijo que todo terminó donde empezó”, reveló.

A partir de esta decisión, Pitman, Tomás Agustín Jaime y Juan Cruz Villalba ven confirmado el fallo de no culpabilidad que dio un jurado no popular y quedan sin ningún tipo de restricción desde lo penal. La decisión puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Nación –el abogado Maximiliano Orsini ya hizo la reserva de rigor- y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.