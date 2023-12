Aunque el Municipio no entregará cajas navideñas, organizaciones sociales levantaron el acampe

En el cuarto día de acampe y sin llegar a un acuerdo con el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro por el reclamo de la entrega de cajas navideñas, las organizaciones sociales pusieron fin a la protesta y minutos después de las 19 comenzaron a retirar sus pertenencias.

Las organizaciones nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero que se habían instalado en inmediaciones de Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen desistieron de la protesta por voluntad propia al quedar truncas las negociaciones con el Ejecutivo, después de mantener una reunión con el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, en la que se ratificó que no les entregarán cajas navideñas a las familias afectadas.

"Volvieron a ratificar que no habrá canastas navideñas. Casi como un empecinamiento de que los que más necesitan no tengan alimento a fin de año", aseguraron desde el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar.

Según explicaron a través de un comunicado, a pesar de la negativa para entregar alimentos las autoridades municipales abrieron una mesa de trabajo y prometieron entregar obras en distintas escuelas para las cooperativas de las organizaciones.

"Hasta que no esté en concreto ese trabajo y con las condiciones que las cooperativas necesitan para llevarlo a cabo, este acampe que se levanta hoy entra en un cuarto intermedio con la posibilidad de continuar el plan de lucha. No nos sacarán de las calles, es donde siempre hemos conquistado nuestros derechos, y no estamos dispuestxs a dar ni un paso atras", agregaron.

Luego de una audiencia de mediación, las organizaciones sociales habían resuelto librerar el tránsito y trasladar el acampe a la Plaza San Martín. Desde el Municipio habían puesto como condición que levantaran el corte de calle para abrir un canal de diálogo. Sin embargo, el Ejecutivo mantuvo su postura y los manifestantes decidieron retirarse con las manos vacías para las fiesta de fin de año.

La protesta que tuvo lugar en Mar del Plata tuvo momentos de tensión este jueves cuando personal de Infantería cercó la plaza. El despliegue policial tuvo lugar después de que el intendente Montenegro solicitara al Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich implementar el protocolo "antipiquete" de orden público.