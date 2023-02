Video: el fuerte mensaje de Flor de la V por sus chats sexuales con Fede Bal

El escándalo de Federico Bal y sus infidelidades arrastró a varias mujeres. Primero fue su novia, Sofía Aldrey, quien el lunes pasado volvió a su casa de Buenos Aires y se encontró en su computadora con el Instagram abierto del actor. Al revisar sus chats, vio conversaciones con varias amantes, muchas de ellas famosas. Luego cayó la marplatense Estefi Berardi, cuyos chats hot con Fede hablando de sus encuentros sexuales el fin de semana en Carlos Paz se hicieron virales. Y el sábado empezaron a circular otras capturas, con dos nombres que ya habían sido dados a entender por algunos periodistas: Lourdes Sánchez y Florencia de la V.

La bailarina había sido mencionada al menos con varias pistas, ya que fue compañera en el "Bailando" de Federico y hubo rumores de una relación sentimental a espaldas del Chato Prada, quien la semana pasada le pidió casamiento en los Carnavales de Corrientes a Lourdes. Mientras que Flor de la V había sido apuntada por varios cuando Jorge Rial tiró un tuit enigmático horas después de que en "Intrusos" se filtraran los chats entre Fede Bal y Berardi.

"El quilombo con los chats de Fede Bal será cuando la conductora tenga que leer los de ella en su programa", tuiteó Rial el viernes. Aunque horas después se filtraron esas supuestas charlas del actor con la bailarina y la conductora, Ángel de Brito contó que eran falsos, y en las imágenes se generan muchas dudas porque se ven claramente diferentes a los de Berardi, que sí son reales. Igual, Rial redobló la apuesta y sigue asegurando que son verdad.

Este lunes, la conductora de "Intrusos" abrió su programa con un fuerte editorial en el que se defendió de las críticas y de la discriminación que hay detrás de la realización de esos chats, los que asegura son falsos. "Hay algo que sucede en el espectáculo hace muchos años que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans. En este caso puntual quiero hacer foco en eso porque claramente cuando intentan señalar a Fede Bal por una relación con una mujer trans, lo ponen en el lugar del prejuicio, de lo monstruoso, no era suficiente que tuviera historia con otras mujeres, falta algo, pongamos la trava, pongamos la perversión, lo morboso. Desde que debuté, no hubo un día en que no se hayan metido con mi sexualidad, con mis genitales. Se han burlado, disfrutaban hiriéndome", dijo For de la V y recordó episodios en ese mismo programa cuando estaban al mando Rial y Luis Ventura, al que llegó a ir a buscar al canal para pegarle.

"En este mismo estudio, con una pantalla detrás, me ponían a mí en cámara lenta, enfocando con un zoom en mis genitales, burlándose de mi identidad travesti. Sacaron tapas de revistas, mintiendo de algo que no era cierto. Pero siempre el foco estaba en mi genitalidad. Cuando fui madre, el momento más maravilloso de mi vida, cuando tenía a esas dos personitas que había soñado, no saben cómo lloré, cómo sufrí durante los dos primeros dos años, porque no paraban de lastimarme con mi identidad travesti, con mi genitalidad. No hay un año en que no se hayan metido en mi identidad, en mis genitales, como que era un monstruo. Llegué a sentir vergüenza de mi identidad, no saben cómo lloré, noches enteras. Ahora, al leer esas cosas falsas que crearon, con esa intención, de seguir estigmatizando nuestra identidad, no les voy a dar ese poder nunca más. No tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo, me amo con todo mi ser, años me llevó decirlo, y se lo digo a todos, a ninguno de los conductores que pasaron por acá no les da la cara. Y les digo a todas esas personitas que están mirando: no tengas miedo de nada, que nadie te haga sentir vergüenza de tu cuerpo jamás, sos maravillosa, maravilloso, maravillose", cerró ante el silencio de sus panelistas.