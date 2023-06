"Se fue como las ratas": Estefi Berardi abandonó "LAM" por Yanina Latorre y no volverá al programa

Hace unos días, Ángel de Brito había anunciado que Andrea Taboda y Estefi Berardi iban a dejar de ser angelitas el 30 de junio. La histórica panelista no se lo tomó muy bien, aclarando que fue una medida tomada por la producción, mientras que la marplatense avisó que ella quería cambiar de aire y tenía otras propuestas, después de meses complicados en "LAM" luego del escándalo por la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey que la involucró con chats sexuales con el conductor. Pero el plan de seguir hasta fin de mes 3xplotó este miércoles por la noche, cuando Berardi se fue del piso en el momento en el que iban a tratar la declaración de Aldrey en la justicia por el juicio que le inició Berardi, quien ya no volverá a formar parte del programa para no cruzarse con Yanina Latorre.

“(Martín) Leguizamón no me deja hablar del tema, Y no me puedo defender”, dijo Estefi sobre la decisión de su abogado en la causa contra Aldrey, Latorre y Marcela Tauro, quienes filtraron los chats entre ella y Fede Bal, cuando en "LAM" comenzaron a leer la declaración de la exnovia de Bal. Ante la sorpresa de todos, Berardi agarró un termo y un mate que tenía preparados y se fue al camarín mientras una cámara la acompañaba por los pasillos del canal, desde donde escuchaba los agravios de Yanina Latorre.

De Brito leyó las novedades de la causa, en la que Aldrey negó haber entregado los chats que demostraban las infidelidades de su pareja a Latorre y a Tauro, y Berardi recibió críticas de sus compañeras por hacerle juicio al canal y a sus colegas, y ya no volvió al piso. Al final del programa, De Brito anunció que Estefi "no vuelve más". "Se lo dijo a la producción, que le chupa un huevo", dijo el conductor.

Minutos después, en las redes sociales del ciclo y en las de De Brito y Estefi Berardi subieron videos que demostraban que la panelista pidió no volver a participar de "LAM". Anoche fue su último programa. En la cuenta de Twitter de "El ejército de LAM", Pepe Ochoa anunció como “último momento”. “Estefi no vuelve más. Textual de ella: ‘me ch… un huevo’”, escribió el productor, que más tarde mostró fotos de la panelista esperando a hablar con De Brito y luego un video junto a él.

“Oficializado”, confirmó, y agregó: “Nos queda solo el homenaje a Andrea Taboada”, en referencia a la otra “angelita” que protagonizará el anunciado “recambio” de fin de mes, tras siete temporadas al aire.

“¿Te chupaba un huevo volver, dijiste?”, quiso saber Ángel en el video de Twitter. “Si, pero por vos no, porque siempre te agradecí. Me voy contenta por todo lo que me dio LAM, que fue un montón y me llaman tanto por haber pasado por acá”, reconoció ella, al tiempo que advertía que “puede volver en cualquier momento”.

En diálogo con Ciudad, la panelista marplatense contó que decidió tomar la decisión “porque así no llegaba a fin de mes”. “Renuncié hoy. Le dije a Ángel que no llego al 30”, dijo Estefi, quien confirmó que sigue “escuchando propuestas” y se prepara para grabar la segunda edición de "Pasaplatos famosos", que tendrá a Carina Zampini como conductora.