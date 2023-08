El descargo de Fede Bal tras haber dado positivo en un control de alcoholemia

Luego de que trascendiera que Federico Bal, de 33 años, había dado positivo en un control de alcoholemia en Bariloche, el actor dio su versión de los hechos en un video que compartió con los dos millones de seguidores que tiene en Instagram.

"El domingo me dio positivo alcoholemia. Me dio 0.7 en Bariloche. La verdad una cagada. Estaba permitido 0.5. Hice mal, sí. No se tiene que tomar alcohol cuando uno maneja, no", comenzó su descargo Bal desde San Martín de los Andes, donde está de vacaciones con un grupo de amigos.

El actor disfruta de unas vacaciones con amigos en la nieve.

El hijo de Carmen Barbieri admitió haberse excedido en la cantidad de alcohol que ingirió y lo atribuyó a una celebración. "Me tomé la verdad dos cervezas. Habían venido mis amigos del aeropuerto y estábamos brindando", dijo.

A continuación, Bal admitió su error y contó que lidia con las consecuencias de su accionar. "No hay que manejar cuando uno toma alcohol. Ni siquiera dos cervezas ni una copa de vino. Así que pagué la multa, pagué el acarreo y ahora solo tengo que esperar que mi licencia vuelva a mí en unos 30 días", detalló.

Por último, el conductor de "Resto del Mundo" dejó un mensaje para sus seguidores: "Está bueno pasar por acá y dejarles ese consejo o recomendación: que no hagan lo que me acaba de pasar a mí el domingo".

Su actitud reflexiva fue destacada por Pablo Martinez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien agradeció que haya reconocido su error. "Qué buen mensaje @balfederico. Gracias! Al volante, #AlcoholCero", publicó el funcionario en su cuenta de Twitter junto al video de Bal.

La reacción de Carmen Barbieri al enterarse del incidente

La madre de Federico Bal, Carmen Barbieri, tuvo una explosiva reacción cuando se enteró de que su hijo había dado positivo en un control de alcoholemia. La periodista Marina Calabró aseguró que fue testigo de ese momento, mientras grababan el programa "Los 8 escalones", donde la reconocida actriz integra el jurado.

De acuerdo a Calabró, apenas se anotició de los sucedido en Bariloche, Barbieri llamó furiosa a su hijo y sus gritos se escuchaban a lo lejos, desde el camarín. “Carmen le decía: ‘¡No te voy a perdonar! ¡Sos un hombre! ¡Hacete cargo de eso!’”, contó.

Carmen Barbieri llamó a los gritos a su hijo tras enterarse del incidente.

“‘Te lo advertí y no me escuchás. ¿No te dije ayer? Si tomás, que maneje otro. No me escuchás, ¿para qué hablo?’”, reprodujo la periodista.

Según los dichos de la periodista, la actriz está "cansada" de afrontar los continuos escándalos de los que su hijo, de 33 años, es protagonista. “‘Y ahora voy a tener la guardia con los periodistas, estoy cansada de dar la cara por vos. Cuando salga y estén los periodistas, ¿sabés lo que les voy a decir? No es mi hijo’”, cerró el relato Calabró.