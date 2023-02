Tras su paso por el Inadi, Victoria Donda se suma al Gabinete de Kicillof

Tras su salida polémica del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), con fuertes críticas al Gobierno nacional, Victoria Donda se sumará en los próximos días al Gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La dirigente volverá a la función pública para hacerse cargo de la Subsecretaría de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, que depende de la Jefatura de Asesores bonaerense, que encabeza actualmente Carlos Bianco, una persona muy cercana al mandatario.

No obstante, la ex titular del Inadi también será designada como parte del directorio de la Fundación Banco Provincia, organismo que tiene el objetivo de contribuir y mejorar el desarrollo económico y social del distrito mediante diferentes acciones vinculadas a la educación y la cultura, el deporte y la recreación, y la salud.

“Este cargo implica una gran responsabilidad. Me genera una ilusión muy especial porque me va a permitir volver a la Provincia, donde viví la mayor parte de mi vida, acompañando en su gestión a un gran compañero con quien compartimos los valores de la justicia social”, escribió en la red social Twitter Donda, quien participó de un acto junto al gobernador.

“A las y los bonaerenses quiero decirles que voy a trabajar incansablemente con este objetivo: mejorar la calidad de vida de todos, todas y todes”, agregó.

La ex diputada nacional, se había sumado al Gabinete de Alberto Fernández al frente del Inadi, entidad de la que se fue en diciembre del año pasado, tras publicar una dura carta en la que aseguró que su alejamiento de ese cargo se debía a que estaba “convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”.

“Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del Inadi, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”, expresó Donda en aquella oportunidad.

Desde la Rosada aseguraban, en ese momento, que la decisión del presidente era no renovarle el contrato tras su vencimiento el 31 de diciembre de 2022. Y frente a eso, Donda se apuró a renunciar.