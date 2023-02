Argentina - Primera Nacional: Chaco For Ever vs Independiente Mdz. Zona B - Fecha 2

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la zona B de Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023 se jugará el próximo domingo 19 de febrero a las 19:00 (hora Argentina).

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Deportivo Maipú.

Independiente Mdz. llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Aldosivi.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de junio, en el torneo Argentina - Primera Nacional 2022, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Andrés Gariano.

Horario Chaco For Ever e Independiente Mdz., según país