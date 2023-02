El macabro mensaje de las asesinas de Lucio: "Descartemos al pibe para hacer un trío"

Este viernes, a partir de las 12, las asesinas de Lucio Dupuy conocerán cuántos años pasarán en la cárcel por asesinar al nene de cinco años. El lunes pasado, el Tribunal de Santa Rosa escuchó los pedidos de pena de los fiscales, la querella y los defensores de las acusadas del crimen del nene asesinado y abusado por su mamá y la pareja, quienes antes del crimen dejaron muchas conversaciones en las que mostraban cómo lo maltrataban, y que querían deshacerse de él para seguir su vida juntas.

Magdalena Espósito Valenti, la madre Lucio, y Abigail Páez, su novia, fueron condenadas por el delito de homicidio agravado. En el caso de Páez, también fue declarada culpable de abuso sexual ultrajante, un delito por el que Espósito Valenti fue absuelta porque se consideró que pese a que el objeto sexual que usaron con el nene tenía rastros de ADN suyos, tuvo el beneficio de la duda a su favor, una polémica enorme que generó repudio de la familia de Lucio.

En la causa, los abogados de la familia del niño de 5 años asesinado en La Pampa aportaron las conversaciones por Whatsapp que demuestran la violencia física y psicológica que ejercían sobre Lucio. Una nueva charla que figura en la causa y fue publicada data del 20 de septiembre de 2021, dos meses antes de asinarlo.

“Estamos planeando descartar al pibe para hacer un trío. Es fuerte”, le dijo Espósito Valenti a Páez en es charla, que fue tomada en cuenta como elemento probatorio durante el juicio y que se extiende por al menos 14 páginas en el expediente.

“¿Cómo hacemos el viernes con el nene. A quién se lo podemos encajar?”, le consulta a su novia, a lo que Magdalena le responde: “Y, no sé jajaja. Justamente por eso te lo decía”.

La pareja de Espósito le sugiere dejarlo solo y despertarlo temprano para que esté cansado a la noche: “Sino la otra es que se quede durmiendo. Total, lo levantamos bien temprano. El Lucio muere a la noche si lo hacés cansar. Se fuma la música al palo y ni escucha. Si hacés eso, lo hacés madrugar bien temprano, desde las 8 por lo menos”.

También le propone dejarlo al cuidado de un conocido: “Sino le digo a Franco si se puede quedar con él”. “Te amo mi amor jajajaja o sea estamos planeando descartar al pibe para hacer un trío. Es fuerte”, le responde ella.

En otras conversaciones presentadas en el juicio, quedó al descubierto el maltrato constante que sufría el nene. “Lucio se mandó un moco y le pegué”, le escribió Abigail a Magdalena en uno de los chats, y su madre le respondió: “Que no se te vaya la mano. Solo tenés que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cagada”.

En otros mensajes también quedó al descubierto el odio hacia Lucio y como el menor “interfería en sus vidas”. “Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá”, le escribió Páez a lo que la madre de Lucio le contestó: “Me gustaría poder hacerlo desaparecer”.

“Te obsesionás cada vez que Lucio se manda alguna. Eso me molesta, lo agarraste con el palo a Lucio cuando ni siquiera era para tanto”, le escribió la madre del nene en otra charla, a lo que Páez le contestó: “Y ahora me decís que te duele que yo le pegue o lo ponga en penitencia. Me parece menos macabro que querer que se muera”.