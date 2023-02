Los nuevos y aberrantes chats entre las asesinas de Lucio: "Yo le pego pero vos querés que se muera"

Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez, fueron condenadas este jueves por el asesinato de Lucio Dupuy. Las dos esperan escuchar la pena que recibirán por asesinar al nene de 5 años, con la expectativa de toda la sociedad de que les den perpetua, lo esperado por los agravantes que encontró el tribunal por las pruebas que se acumularon, que no dejan ninguna duda del calvario al que sometían a Lucio.

En las últimas horas se filtraron nuevos chats que mantuvieron las dos asesinas en los meses previos al crimen del pequeño, en los que se nota claramente las intenciones de ambas de que el chico no interfiera en su relación. La madre del nene quería "hacerlo desaparecer", mientras que su novia relata cómo le pegaba y acusa a su pareja de que sus deseos eran "más macabros" que sus constantes palizas a Lucio.

“Lucio se mandó un moco y le pegué”, le escribió Abigail a Magdalena en uno de los chats, y la madre del nene le respondió: “Que no se te vaya la mano. Solo tenés que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cagada”.

En otros mensajes también quedó al descubierto el odio hacia Lucio y como el menor “interfería en sus vidas”. “Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá”, le escribió Páez a lo que la madre de Lucio le contestó: “Me gustaría poder hacerlo desaparecer”.

“Te obsesionas cada vez que Lucio se manda alguna. Eso me molesta, lo agarraste con el palo a Lucio cuando ni siquiera era para tanto”, le escribió la madre de Lucio, y su novio le contestó: “Y ahora me decís que te duele que yo le pegue o lo ponga en penitencia. Me parece menos macabro que querer que se muera”.

En los chats de Whatsapp, de febrero del 2021, queda demostrado que tras las golpizas no lo llevaban al jardín para que la maestra no sospechara de los maltratos. “Cuando se le vaya el moretón va a ir al jardín”, le escribió Magdalena, y Abigail le respondió: “De última podes decir en el jardín que andaba con diarrea”.

En otra conversación, del 18 de octubre del 2021, Espósito Valenti aseguró que el pequeño de 5 años “interfería en la relación” que tenía con su novia. Allí dijo que deseaba que su hijo dejara de vivir con ellas, y Páez le sugirió que den a Lucio en adopción.

"A mí me encantaría que nosotras volvamos a estar solas como en Córdoba. Y si Lucio impide que nuestra relación fluya yo no lo voy a permitir. Porque no me importa tanto como vos. Y si lo defiendo o me pongo en el medio a veces es solo porque tiene 5 años y no puede defenderse solo", le escribe la madre del nene. Y su novia le contesta que deberían "hablar con un juez y darlo en adopción".

A la madre de Lucio la idea no le cierra y muestra su verdadera intención con el pequeño: "Es que trato de no pensar en eso. Porque sinceramente me hace mal. Me pone en una situación incomoda en la que no quiero estar. Me gustaría poder hacerlo desaparecer". La respuesta de su novia es igual de aterradora: "Ja, si lo habré pensado".