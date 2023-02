Barrionuevo reclamó espacio para el sindicalismo: “hay que ver quién tiene la lapicera y ahí queremos estar”

En el marco del tradicional asado de dirigentes de la CGT, donde se presentó el denominado Movimiento Nacional Sindical Peronista en Mar del Plata, el líder gastronómico Luis Barrrionuevo pidió mayor protagonismo para el sindicalismo en la decisión de la candidatura presidencial del peronismo. “Cuando llegue el momento de decidir, hay que ver quién tiene la lapicera y ahí queremos estar nosotros”, sostuvo.

En el encuentro realizado este viernes en el Hotel Presidente, participaron referentes como el titular de Uthgra; los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; Omar Maturano de la Fraternidad, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, Amadeo Genta de Sutecba y Julio Piumato de los Judiciales, entre los principales.

En contacto con la prensa, Barrionuevo informó que se constituyó la mesa nacional del Movimiento Nacional Sindical Peronista, un ámbito pensando para “trabajar en el país con un espacio propio del sindicalismo”, el cual fue presentado en octubre con un acto en Buenos Aires.

Las perspectivas hacia las elecciones 2023 fue el principal aspecto debatido en el encuentro, donde el líder gastronómico remarcó que “somos peronistas, y vamos a trabajar para peronizar. Tenemos que volver a la política del peronismo, que es el trabajo, recuperar las empresas y lo fundamental es combatir la inflación. Si seguimos con la inflación no podemos discutir salarios todos los meses, porque cuando vas a al super ya perdiste”.

Sobre cómo vería el sindicalismo el escenario si Alberto Fernández va por la relección, manifestó que “no sé qué va a hacer el presidente, si quiere la reelección o no. Falta todavía unos cuantos meses, hoy él no puede decir `no voy a ser reelecto`, porque el cafetero no le va a servir más café. El presidente está manejando su tiempo político”.

Distinta fue su opinión sobre el potencial del ministro del Interior, Wado de Pedro: “a mí me encanta, ya hay un avión que dice `Wado presidente`. Es una alternativa, es una persona joven, ha recorrido el país, tiene relaciones con los gobernadores e intendentes. No deja de ser una alternativa, pónganle una ficha”.

Finalmente, Barrionuevo destacó la presencia de los “tres sectores” en el encuentro del Frente de Todos, con la participación de Massa, Fernández y Máximo Kirchner, en representación del massismo, el “albertismo” y el kirchnerismo. Sin embargo, pidió un mayor rol del sindicalismo: “es una mesa que recién arranca, cuando llegue el momento hay que ver quién tiene la lapicera y ahí queremos estar nosotros”.