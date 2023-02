Alfa contó una anécdota con Susana Giménez en Mar del Plata y lo desmintieron en vivo

No caben dudas, Walter Santiago es el personaje con más alto perfil y el más polémico de la edición 2022 de "Gran Hermano". Tampoco hay dudas: a Alfa le encanta inventar historias, agrandarlas o cambiarlas con tal de hacerse ver o que hablen de él. En los últimos días, desde que salió de la casa el domingo por la noche, el recién eliminado del juego contó una anécdota increíble por la que se creía el inventor del “Hola Susana”. Y este viernes redobló la apuesta, aunque no le salió muy bien y lo desmintieron en vivo.

Invitado al programa "A La Barbarossa", donde en toda la semana tuvo cruces con su conductora, Georgina Barbarossa (hoy la reemplazó Robertito Funes), a quien citó más de una vez en la casa ya que tomó clases de teatro con ella (aunque Alfa dejó entrever en el juego que habían tenido algo más), le consultaron por su vínculo con Susana Giménez cuando era chico y le sumó más condimentos a lo que ya había relatado.

Alfa contó otra vez que cuando era chico, obnubilado por una joven Susana que se había hecho famosa en 1969 por la publicidad de un jabón, buscó en la guía telefónica el número del entonces esposo de la diva, el productor Héctor Cavallero, y la llamaba insistentemente a su casa de la calle República de la India para hablar con ella. Una vez, siempre según su relato, Susana lo atendió y él le dijo que la admiraba, por lo que se cree el inventor del "Hola Susana" que años después haría de la modelo y actriz la conductora número uno de la TV.

Y le agregó un plus a su anécdota, al contar que en 1980, cuando cumplió 18 años a fines de enero, su padre le hizo una fiesta en un conocido boliche en la zona de Constitución de Mar del Plata. Allí, qué casualidad, cenaba con su pareja, el basquetbolista Norberto Draghi, la propia Susana, que cumple años cinco días después que Alfa, quien aseguró que la diva se acercó a su mesa por el festejo cumpleañero y él le recordó que era aquel chico que la había llamado por teléfono.

Susana celebrado su cumpleaños en Mardel, en 1981, junto a Diego Maradona.

Luego dijo que en su cumpleaños 43, en Miami, volvió a ver a la diva en un restaurante y le repitió aquel relato de su niñez. Todo marchaba bien, hasta que Héctor Cavallero le mandó mensajes a Pía Shaw, panelista del ciclo, para desmentirlo. En un audio, Cavallero aclaró que eso nunca había ocurrido: "Nunca viví en la calle República de la India, no tengo ningún recuerdo de que Susana haya hablado hace 50 años de este tema por teléfono, no sé que dirá él, pero yo no vivía ahí, nunca figuré en guía, son cosas raras que se están planteando", comentó.

Alfa escuchó sorprendido pero insistió con su versión de los hechos. "El número todavía me lo acuerdo y lo saqué de la guía, era el de Héctor Cavallero. Yo tenía 10 años, llamaba y atendía Susana", dijo.