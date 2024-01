Alfa de Gran Hermano presentó a su nueva novia: quién es la joven de 35 años que trabaja en televisión

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Alfa, presentó a su nueva novia cordobesa, Florencia Epelbaum. La joven tiene 35 años y trabaja en la televisión como cronista y conductora.

La presentación fue a través de las redes, donde compartieron una imagen juntos sentados en un restaurante. Además,se presentaron juntos al programa del lunes del ciclo televisivo "A la Barbosa", donde hablaron sin filtros de su relación.

"Soy cordobesa, cronista y conductora. Además, tengo autonomía", contó la joven. "No sé cómo te lo vas a bancar, te va a querer controlar absolutamente todo, le dijo Gastón Trezeguet a Florencia. "No me controla ni mi mamá ni mi papá", afirmó.

La nueva novia de Alfa

Florencia es cronista de "Mañanísima" y fue notera de "Socios del Espectáculo", ambos ciclos de eltrece. Además, según su biografía de Instagram es abogada, modelo, actriz y bailarina.

Según reveló la pareja, ya están planeando su primer viaje juntos. En su historia de Instagram, escribieron: "Próximo destino, Nueva York"