Darío Sztajnszrajber y el pensar por fuera de lo establecido

El primero de los libros que leí de Darío Sztajnszrajber fue Para animarse a leer a Platón (Eudeba – 2012). Aún no era el divulgador conocido de hoy en día y faltaban todavía, hasta hoy, cuatro libros más por venir: ¿Para qué sirve la filosofía? (Editorial Planeta – 2013), Filosofía en 11 frases (Paidós – 2018), Filosofía a martillazos (Paidós – 2019) y Filosofía a martillazos 2 (Paidós – 2020).

Desde el principio, Sztajnszrajber en sus libros propuso seguir pensando desde la deconstrucción, ese lugar donde se juega el poder: aquello que se ofrece como sentido común. Es decir, que la deconstrucción, como práctica de reflexión, provoca que uno o una desarme las concepciones que tenemos arraigadas. El divulgador logró, a través de la pregunta, convertir a la filosofía en un interés de masas que cruza generaciones.

En sus libros, a través de un lenguaje llano y simple, así como historias cotidianas y los pensamientos de sus clases, él empuja a la pregunta.

El poder como estructura, el amor, la muerte, un recorrido por la ciudad, el perderse, el otro, las instituciones, todo se abre a la provocación del replanteo del “sentido común” que los cruza, es decir, a deconstruirlas: “En las pequeñas señales cotidianas es donde más se juega lo político y lo hegemónico” ha dicho en su momento.

El Epílogo del ciclo Verano Planeta será un recorrido por los libros de Darío Sztajnszrajber.

-Todo es deconstruible y es todo un proceso continuo. Quiero decir, el deconstruir no es para llegar a un absoluto…

- La deconstrucción no apunta a un punto de llegada, no se sale de un esquema para llegar a otro mejor porque el problema es lo normativo. En algún punto, en el sentido de que hay un ordenamiento que siempre imposibilita otras opciones, el deconstruir es como una voz de alerta que siempre te está diciendo: pará…la vida es abierta… Siempre hay otras posibilidades, nada es definitivo ni nada es terminal. Es esa capacidad humana de desconfiar de lo dado, de resignificarlo y abrir otras posibilidades que en general no se nos presentan. Mala deconstrucción aquella que destituye un orden y propicia otro. No hay algo propositivo en la deconstrucción, es más bien un escaparse permanentemente de aquello que busca farmacológicamente atraparte.

Lo cierto es que si hay algo que incomoda mucho es la acción de deconstruir. Lo incomoda a uno, porque pone en jaque sus pensamientos e ideas afincadas, y pone en jaque a la estructura del poder que busca normalizar.

Pensar y pensarnos. El Epílogo del ciclo Verano Planeta será de la mano y en la voz de Darío Sztajnszrajber, quien recorrerá sus libros, buscando más y más preguntas sobre nosotros y nosotras, así como sobre lo que nos rodea.

(*) Darío Sztajnszrajber cerrará el ciclo Verano Planeta 2023, este próximo lunes 20 de febrero a las 21.