Su ex entró por la ventana para revisarle el celular y lo mató a puñaladas

Las escenas de celos y violencia se repitieron durante meses. Y terminaron de la peor manera. Un hombre de 29 años que había sido denunciado por su expareja, se metió en la casa en la que habían convivido los últimos meses por una ventana para revisarle el celular. No era la primera vez que lo hacía. Incluso ya había sido denunciado por su ex pareja, una policía de 35 años a la que le habían dado licencia médica en medio de los repetidos conflictos con su exnovio. Pero esta vez la pelea fue mortal. Nahuel Ezequiel Cruz falleció en la cocina, apuñalada varias veces por Gisela Giménez.

La historia de violencia llevaba mucho tiempo. La primera denuncia fue en junio, cuando por la noche el hombre entró a la casa de Rafael Castillo para robarse el celular y escapar. La mujer, que cumplía funciones en la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de La Matanza, lo corrió pero terminó golpeada. Cruz le pegó trompadas en la cara, la agarró del cuello y le quitó las llaves del departamento y el dinero, además de quedarse con su teléfono.

Ella lo denunció y aseguró que le pegó, la escupió y hasta le tiró un balde con agua. Se salvó porque un automovilista que pasaba por el lugar se detuvo y le gritó a Cruz, que recién entonces dejó de pegarle. Hubo denuncia y hasta una restricción de acercamiento contra el hombre, pero nunca se cumplió. Es que Gisela lo perdonó, volvieron a estar en pareja y a principios de este mes, Cruz llegó a su casa y otra vez le pidió revisarle el celular.

La mujer policía logró esconder su teléfono dentro del chaleco antibalas que usaba para trabajar, pero al despertarse volvieron a discutir y pelear. El hombre hasta la amenazó con robarle a su perro si se iba, por lo que comenzaron otra vez las agresiones físicas. Los vecinos fueron testigos de esos gritos, que eran constantes dentro de la casa.

Hubo una nueva denuncia y, por protocolo, a la oficial le quitaron el arma reglamentaria y le dieron licencia médica. En ese marco, nueve días después de la última agresión, Cruz regresó a la casa el lunes pasado, intentó revisarle el celular y como no lo encontró, le robó dinero. Volvió en las primeras horas de este sábado, se metió por una ventana y fue enfrentado por Giménez. la discusión pasó a una pelea y la mujer lo acuchilló varias veces hasta matarlo.

Aunque se espera el resultado de la autopsia, el fiscal Gastón Duplaá consideró que se trató de un “homicidio en legítima defensa” y la mujer quedó en libertad.

La familia cree que la historia es otra

A Cruz sus amigos le decían “Keki”. Y al igual que sus familiares, consideran injusto que el fiscal haya liberado a su exnovia, y la acusan de ser ella quien lo violentaba y lo trataba mal. “Esta es la policía que mató a Keki. Vivían juntos y Nahuel era la única persona que tenías, le pagabas el alquiler, comida, etc. El único que te llevó a las curaciones y estuvo en todo tu accidente. El único que no te dejó sola, el único que de verdad quisiste y mirá cómo le pagaste. Que se haga justicia, que esto no quede en la nada. Que se sepa que lo que dicen es mentira”, publicó uno de los amigos del joven asesinado.

“Lo volviste loco, lo denigraste por ser como era. No supiste valorar lo que el pibe hacía por vos... Hiciste las mil y una para alejarlo de su familia y amigos, te cansaste de volverlo loco y cuando ya no te servía, le sacaste la vida”, agregó.