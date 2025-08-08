SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Detenido

Agredió a la pareja, disparó con una “recortada” y lo atraparon cuando se metió en la casa

Tiene 27 años. Le formaron una causa penal y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

La Policía puso a resguardo a la mujer.

8 de Agosto de 2025 18:43

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un llamado al 911 permitió aprehender este viernes a la tarde a un sujeto de 27 años que sometió a agresiones físicas, verbales, psicológicas y económicas a su pareja y que efectuó un par de detonaciones al aire con un arma “recortada”.

Fue personal de la comisaria decimocuarta el que arribó a una vivienda en Vecinos Unidos al 900 tras un alerta que denunció un hecho de violencia de género. Los oficiales pusieron a resguardo a la mujer y redujeron al hombre.

En la comisaría se labraron actuaciones por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego mientas que la mujer solicitó una medida cautelar.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar