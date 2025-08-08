Agredió a la pareja, disparó con una “recortada” y lo atraparon cuando se metió en la casa
Tiene 27 años. Le formaron una causa penal y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender este viernes a la tarde a un sujeto de 27 años que sometió a agresiones físicas, verbales, psicológicas y económicas a su pareja y que efectuó un par de detonaciones al aire con un arma “recortada”.
Fue personal de la comisaria decimocuarta el que arribó a una vivienda en Vecinos Unidos al 900 tras un alerta que denunció un hecho de violencia de género. Los oficiales pusieron a resguardo a la mujer y redujeron al hombre.
En la comisaría se labraron actuaciones por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego mientas que la mujer solicitó una medida cautelar.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Leé también
Temas
Lo más
leído