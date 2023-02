Una mochila para el colegio puede costar $70 mil y una cartuchera $20 mil

Los precios de la canasta escolar se han disparado este mes de febrero alcanzando un aumento interanual del 120% en la mayoría de los casos. Con una inflación promedio del 99% lo que se observa es que los productos del rubro librerías y artículos escolares se disocian del resto de los rubros de la economía alcanzando valores en muchos casos imposibles para el común de los bolsillos.

Donde y qué comprar

Este ciclo lectivo está marcado por el reciclado de prendas y útiles de años anteriores o de hermanos y de búsqueda de promociones y precios acordes a los ingresos de cada familia.

Las librerías buscan ofrecer descuentos en efectivos, promociones bancarias y ofrecer los productos que se incluyen en el programa Precios Justos.

Precios Justos

La oferta incluye 316 artículos a precio fijo hasta el 31 de marzo, y luego, para los meses subsiguientes, tendrán una pauta mensual del 3,2% hasta el 30 de junio.

Este acuerdo surge del entendimiento entre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con las principales cámaras de librerías y las grandes cadenas de supermercados agrupados en la Asociación de Supermercados Unidos.

La lista incluye lápices de colores en cajas de 12 unidades, con precios de $330 a $633; porta útiles, desde $520 hasta $2.099; repuestos de 96 hojas, entre $345 y $380; lápices negros, con precios de $30 a $250 y cuadernos de 42 y 48 hojas, entre $190 y $465.

La oferta no sólo se reduce a útiles, la lista de Precios Justos ofrece en supermercados guardapolvos del tamaño 6 al 14, que varían entre $1.990 y $2.990, buzo de frisa del tamaño 6 al 16 (azul y gris) a $3.999; distintos estilos de zapatillas (blanco y negro) entre $3.199 y $6.490 y una gran variedad de pantalones entre $2.599 y 3.999.

Todos los productos del acuerdo están disponibles a precio fijo desde febrero hasta el 31 de marzo y podrán encontrarse en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima y Changomas, librerías y comercios adheridos a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines y a la Cámara de Industria de Artículos de Librería.

Para conocer el listado completo de productos y saber dónde comprarlos, podes ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/economia/comercio/preciosjustos/canasta-escolar

A la hora de comprar nos encontramos con algunos faltantes debido a las restricciones a la importación. El papel parece ser el principal faltante. La famosa marca Rivadavia se hace desear mientras que cuesta encontrar mochilas y cartucheras a precios accesibles ya que el 90% de lo que se vende en el mercado interno es importado y solo el 10% se fabrica en Argentina.

Respecto de los productos importados de estas categorías, la restricciones generaron que no haya suficiente oferta en el mercado porque hay permisos para importar parados desde septiembre de 2022. Esto genera que al no haber productos, los precios se disparen. Los aumentos en esta categoría fueron en promedio del 150 % interanual y, en algunos casos, en productos donde no se pudo hacer reposición, llega al 200%.

Tope de aumento para colegios

Dentro del mismo marco del programa Precios Justos se acordó que las escuelas privadas con subvención estatal aumenten las cuotas un 16,8% en marzo y 3,35% en abril, mayo y junio. En el sexto mes del año tanto el Gobierno como las cámaras volverán a sentarse para discutir cómo será la suba a partir de julio.

El acuerdo entre ambas partes regirá para instituciones educativas que reciban algún subsidio por parte del Estado, según cifras oficiales corresponde al 80% de los 14.000 establecimientos en todo el país.