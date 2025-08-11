Kicillof acordó terminar la obra de la escuela técnica de Camet Norte

Sileoni y Kicillof a su paso por Mar Chiquita firmaron el acuerdo para terminar una escuela técnica.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, firmaron un acta complementaria para terminar la obra de la escuela secundaria técnica N° 2 en Camet Norte, una institución que ya funciona desde 2023 a la espera de tener su propia sede.

La infraestructura quedó abandonada por el gobierno nacional de Javier Milei por lo cual ahora las autoridades provinciales y municipales terminarán los trabajos de la primera etapa del edificio propio, clave para la educación en la costa del partido.

El anuncio se realizó en el marco de la reciente visita del gobernador al partido de Mar Chiquita con un acto desarrollado en Santa Clara del Mar donde Kicillof inauguró la Casa de la Provincia, además de entregar maquinaria, una ambulancia y un camión para la separación de residuos.

Al respecto, Wischnivetzky destacó al gobierno provincial por sus aportes en la obra pública: “Hay un Estado provincial que responde ante una situación muy compleja a nivel nacional, con un gobierno que se corre de sus obligaciones y que tiene una crueldad nunca vista”, describió el jefe comunal.

La construcción que Milei frenó al asumir formaba parte de un acuerdo tripartito que incluía a la Nación suscrito en 2022.

“Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer aún en momentos tan complicados y tristes”, resaltó Kicillof al confirmar que se reanudarán los trabajos.