El FdT cuestionó al gobierno tras el crimen de Lucio: “El abandono de la Peatonal es responsabilidad de Montenegro”

Luego del asesinato del menor Lucio Garay en la Peatonal San Martín, el Frente de Todos salió públicamente a cuestionar al intendente Guillermo Montenegro y la política de seguridad de su gobierno. “El abandono de la Peatonal es responsabilidad de Montenegro”, sostuvo el concejal Vito Amalfitano.

El edil se refirió al homicidio ocurrido en la Peatonal y resaltó que “acompañamos a la familia de Lucio y esperamos que se haga justicia”, manifestó el concejal. Además, señaló que ve “con angustia y preocupación que se hayan registrado en Mar del Plata 9 muertes violentas durante la temporada de verano”.

Desde el bloque del Frente de Todos también expresaron que “este crimen deja expuesto, además, que la tecnología que el gobierno de Montenegro presenta como la solución al problema de la inseguridad sólo es accesoria -cuando funciona-, pero no ayuda a prevenir este tipo de hechos, si no es acompañada por una política seria de coordinación por parte de la secretaría de seguridad local”.

A su vez, Amalfitano sostuvo que “en los últimos años el presupuesto municipal para el área de Seguridad sigue creciendo, en desmedro de otras políticas claves como las que impulsan el trabajo, la producción, la educación, el deporte, la cultura”; y que, “sin embargo, la criminalidad no disminuye”.

"Esto es algo multicausal, los funcionarios de Montenegro nos dicen que van a gobernar desde el COM pero las cámaras no funcionan en lugares centrales de la ciudad, los comerciantes se quejan que no hay iluminación, y lugares emblemáticos para Mar del Plata como la Peatonal están completamente abandonados por la gestión y eso es responsabilidad de Montenegro", arremetió Amalfitano, integrante de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante.

Sobre ese punto, finalmente reflexionó que “nos merecemos un debate serio y profundo que deje de lado la atadura a recetas y nos permita construir una ciudad más segura para nuestra comunidad”.