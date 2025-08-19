Aprueban reconocimiento para el jugador que salvó una vida en pleno partido de rugby

La Comisión de Educación del Concejo Deliberante aprobó este miércoles un proyecto para otorgar una distinción al “Compromiso Social” a Ezequiel Echeveste, jugador del club San Ignacio Rugby y guardavidas de profesión, por haberle salvado la vida a un rival durante un encuentro oficial.

El episodio ocurrió el 9 de agosto, en un partido de la división intermedia entre IPR Sporting y San Ignacio. A los 16 minutos del primer tiempo, Lucas Cedarry, jugador de Sporting y oriundo de Villa Gesell, sufrió un fuerte golpe en el pecho que lo dejó inconsciente y con convulsiones. La rápida intervención de Echeveste, que se lanzó a asistirlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), resultó clave para estabilizarlo hasta la llegada de la ambulancia.

Según detalla el expediente presentado por Acción Marplatense, el momento fue de gran tensión: mientras los compañeros buscaban el desfibrilador del club, Echeveste mantuvo la asistencia sobre el campo de juego, logrando que Cedarry reaccionara antes de ser trasladado a un centro médico, donde permaneció internado hasta recibir el alta.

La Comisión de Educación aprobó el proyecto por unanimidad. Foto: Prensa HCD.

El proyecto aprobado destaca no sólo la formación y los reflejos de Echeveste, sino también su gesto de humanidad al dejar de lado la rivalidad deportiva para socorrer al adversario. “El deportista, que segundos antes era rival, deja completamente de lado la rivalidad para asistir con sus herramientas y todo su esfuerzo al otro, para comenzar a salvarle la vida”, remarca el texto elevado por la concejala María Eva Ayala.

La ordenanza establece que el reconocimiento se formalizará en un acto en el recinto del Concejo Deliberante. Si bien la propuesta inicial planteaba el otorgamiento de la distinción al “Mérito Deportivo”, a propuesta del oficialismo se la cambió al “Compromiso Social” por entenderla más propicia.