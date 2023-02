Ruggero: "Mi primer disco fue un compromiso para no asustar tanto a la gente"

Ruggero Pasquarelli es un músico y actor italiano que saltó a la fama con sus protagónicos en Violetta y Soy Luna, series de Disney. A sus 29 años confiesa que decidió correrse del mundo de la actuación para dedicarse de lleno a su gran pasión: la música. El cantante valora el camino recorrido con sus aciertos y errores y considera que en esta vida todo se trata de un aprendizaje para convertirnos en mejores personas y profesionales. Tras el lanzamiento de su álbum “Volver a Cero” y su última canción “Vamos Pa la Playa” junto a Oscu, Migrantes y Nico Valdi, 0223 habló mano a mano con él para entender cómo vive su presente artístico.

-Ruggero…antes como actor y ahora ya como músico…

-Ya me había aburrido de actuar (risas) No mentira. Siempre mi pasión máxima fue la música entonces retomar ese camino de cantante solista fue un gran orgullo para mí. Después de mucho tiempo de conocerme y hacer experiencias personales y artísticas, tomé la decisión de dedicarme a full a la música así que ahora soy músico al 100 por ciento.

-En esa carrera artística que venís haciendo como actor...¿pensabas todo el tiempo en la música?

-Sí, es que desde chiquito la música me acompaña. Mi primer casting fue en X Factor que es un programa de música. Después se desvió todo el camino hacia la actuación.

-¿Y qué te regaló ese camino?

-Todo lo que soy hoy. X Factor me abrió el camino para vivir de lo que hago hoy. Si me hubieran dicho que no en ese casting hubiera seguido intentando, no me hubiera rendido porque yo tenía muy claro lo que quería para mi futuro. Se me dio. Y tuve la suerte de que después me vio Disney para seguir trabajando en varios proyectos.

-Venías del mundo Disney, muy vinculado al público infantil, ¿qué tan difícil fue cambiar el perfil para vos?

-Yo tuve la suerte de jugar con las redes sociales. Siempre mostré quién era Ruggero y su pasión. Entonces fue todo un proceso. Mi primer disco fue un compromiso para no asustar tanto a la gente que conocía mis personajes Mateo, Federico. Mi objetivo es seguir creciendo juntos y ampliando mi público y llegar cada vez más lejos con mi música.

-Con la música Pop ¿no? Porque, hoy en día, el género urbano está tan pegado que me gustaría saber si lo evaluás como una opción…

-Yo hoy hago Pop pero me gusta todo tipo de música. Yo escucho mucha música para tener la cabeza abierta a la hora de componer. Lo mejor es escuchar un poco de todas sus influencias. Hoy el género urbano no me representa, estaría haciendo algo que a la hora de subirme al escenario no me haría feliz. Creo que hay espacio para todos y yo quiero ser lo más real posible al subirme al escenario. Quiero estar contento de todas las canciones que he lanzado. Aguante el Pop. Pero en un futuro veré. Tal vez un día me levanto y quiero hacer reggaetón.

-Hay una frase muy conocida que es: "Uno no es profeta en su propia tierra" ¿Te identifica?

-Las oportunidades de trabajo y hacer lo que más amo se dieron mucho más seguido en la Argentina. Me vine a mis 18 años y no paré de trabajar, me iban apareciendo siempre nuevos proyectos. Hoy ya tengo 29 y mi vida adulta la terminé armando en la Argentina, entonces está todo ahí. Veremos si en un futuro vuelvo a Italia y ver qué pasa. Ahora tengo la suerte de hacer lo que me gusta en la Argentina y veremos en un futuro.

-¿Qué extrañás de Italia?

-A mi familia pero nos acostumbramos a la distancia. Me gustaría estar más con ellos pero una vez al año viajo a Italia para visitarlos. Aunque la última vez que los vi fue en septiembre cuando ellos vinieron a la Argentina. Y fue muy emocionante porque por primera vez me vieron con mis canciones en un escenario. Ellos me habían visto pero en shows de Disney y nunca con uno mío.

-Y si te volvieras a Italia ¿Qué extrañarías de la Argentina?

-Extrañaría mi vida entera en Argentina, todas las cosas lindas que me pasan todo el tiempo. Extrañaría mucho a mis amigos. Mi vida adulta la arme en este país y sería más raro que me vuelva a Italia que quedarme en la Argentina. Pero en la vida nunca, digas nunca.

-¿Creés que allá funcionaría todo lo que hacés hoy acá?

-Debería cantar en italiano. Me encantaría volver a cantar en mi idioma. Componía mucho antes. Ya no es mi prioridad y no me inspiro en italiano, sino que escribo todo en español. Ojalá a futuro lo haga. Igual ahora en abril voy a viajar a Italia y haré unas sesiones con unos artistas locales.

-¿Con quién te gustaría lanzar algún tema?

-Con Pablo Alborán, Sanz, Aitana, Camilo. Shawn Mendes, Justin Timberlake. Son sueños muy grandes, lo sé. Pero como Paulo Londra pudo hacer un feat con Ed Sheeran que es el número uno del mundo, nos demostró que nunca hay que decir nunca.

-Tenes 8 millones de seguidores, ¿cómo cuidás tu intimidad?

-Yo mi intimidad la cuido muy bien. Utilizo mucho mis redes sociales, es una herramienta de trabajo para llegar a más gente y para tener contacto con mi público. Pero como me gusta vivir la vida real, me guardo muchos momentos lindos para mí y no los comparto. Si uno quiere, la intimidad la puede tener.

-¿Te has arrepentido de compartir algo?

-Sí, de muchas cosas me he arrepentido. Pero los errores son parte de la vida. Son aprendizajes que hay que saber escuchar y analizarlos para no repetirlos más.

-¿Qué le dirías a ese ruggerito pequeño lleno de sueños?

-Le diría que escuche su corazón, que haga todo lo que tenga ganas. Que cuando se equivoque sepa que es una etapa más de la vida y siga para adelante. Y a disfrutar de la vida sin limitarse porque la vida es una. Si tienes ganas de algo, decir que siempre que sí y ya está. La vida es una. Soy muy afortunado y hay que disfrutarla al máximo. Uno tiene que hacer lo que le da la gana y ser quien quiere ser. Ser feliz por dentro y disfrutar.

-¿Alguna vez sentiste que no eras vos?

-Sí. A los 21 años no tenía la misma madurez que tengo ahora a los 29. Ser uno mismo es algo que se construye. Son etapas de la vida. Nos vamos conociendo siempre más y eso es lo hermoso de la vida.