Sánchez Herrero y el diálogo con la oposición: "Los años electorales suelen tener algunas rispideces"

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, la reelecta presidenta, Marina Sánchez Herrero habló sobre la búsqueda de consensos con la oposición, de cara a la agenda legislativa que planteó en su discurso el intendente Guillermo Montenegro.

En diálogo con la prensa, Sánchez Herrero planteó que "los años electorales suelen tener algunas rispideces en lo que tiene que ver con el diálogo y la comunicación que no se da en otros años". "Espero que no haya rispideces pero puede haberlas. Así como dijo el Intendente que la otra parte se siente, y también para pelear necesitaran que nos sentemos y nosotros en ese lugar no nos vamos a poner", indicó.

Necesitamos trabajar para los vecinos y vecinas de Mar del Plata, con un montón de expedientes que tratar", dijo, y añadió: "A 40 años de la democracia, por supuesto que celebramos que sea un año electoral, malo sería si no tuviéramos elecciones. Pero lo que si pedimos es responsabilidad".

En relación a los acuerdos que se llegó con los otros bloques para definir las distintas comisiones del Concejo, Sánchez Herrero mencionó que en estas ocasiones "se evalúan equilibrios" y que "nosotros teníamos nuestra mirada y otros políticos otra", aunque, resaltó, "se tardó un poquito más resolverlo pero se terminó haciéndolo de la mejor manera".

Ante la consulta de 0223 sobre cómo todos los bloques concordaron en ceder parte de las tierras del Parque Industrial para la radicación de Lamb Weston, la multinacional que promete generar cientos de puestos de trabajo en Mar del Plata, la Presidente del Concejo dijo: "Las cosas salen, como dijo el Intendente, con diálogo y lo hemos hecho en un montón de expedientes. El tema es que cuando tenes una mirada opuestas de ciudad, porque cuando son miradas diferentes de ciudad, se logran las síntesis y a eso tenemos que apuntar", postuló.

Y dijo: " A veces no se puede y está bien porque cuando hay diferentes miradas de ciudad, hacen que no nos vayamos a poner de acuerdo con algunos temas. Es problema no está en poder o no ponerse de acuerdo sino cuando perdemos el norte, que está para trabajar para resolver los problemas de la gente y que es una deuda de la democracia", completó.