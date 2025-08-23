Dos marplatenses fueron a España a trabajar y perdieron todo en un incendio: "No nos quedó nada"
"Nos quedamos con lo puesto", contó Mariana, una de las víctimas, quien pidió la solidaridad para "conseguir comida para estos días". Cómo ayudarlas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Hace tres años, Mariana dejó su Mar del Plata natal para irse a vivir a España y perseguir nuevos horizontes. Atrás quedaron familia, amigos e historias pero una nueva vida se abriría paso. Hace un año, se sumó a su travesía otra marplatense, Amancay, y desde hace un tiempo viven juntas en un departamento de Santa Coloma de Gramanet, municipio español de la provincia de Barcelona.
Pero esta semana su aventura se pausó y su vida cambió cuando su vivienda se incendió por completo y ambas perdieron absolutamente todo.
"Nos contactamos con nuestras familias y se difundió muy rápido la noticia en Mar del Plata. La verdad es que todo ha sido muy caótico", describió la joven en diálogo con 0223.
El susto y la desesperación se pueden observar en un video difundido por las chicas donde recorren, junto a los bomberos, las ruinas de su casa.
"Estamos shockeadas, en modo supervivencia, tratando de entender todo lo que pasó de a poco. Las pérdidas fueron totales: ingresamos al departamento luego de que bajó la temperatura y no se salvó nada, desde la puerta de entrada al final todo está derretido, calcinado", detalló Mariana.
Ropa, calzado, libros, artículos del hogar, muebles y otras tantas cosas quedaron bajo las llamas que consternaron a todo el municipio junto con las explosiones que se escucharon. "Era un edificio en obra en algunos sectores y explotaron garrafas de los obreros", señaló.
"Nadie salió herido, todas estamos bien y es lo que agradezco pero estamos sin nada, con lo puesto", subrayó la marplatense.
Sus amigos en España están haciendo una red de ayuda y pusieron a disposición un punto de encuentro para recaudar fondos y donaciones que les permitan seguir.
"Recibimos de todo. El que pueda y quiera enviar dinero para hacernos de la comida de estos días, porque encima estamos a fin de mes, bienvenido sea", pidió la joven, cuyos amigos también recordaron que cualquier elemento será recibido.
Para colaborar, dispusieron dos números: +34666856129 (Mariana) y +34647204600 (Amancay).
Leé también
Temas
Lo más
leído