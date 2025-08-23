Dos marplatenses fueron a España a trabajar y perdieron todo en un incendio: "No nos quedó nada"

Hace tres años, Mariana dejó su Mar del Plata natal para irse a vivir a España y perseguir nuevos horizontes. Atrás quedaron familia, amigos e historias pero una nueva vida se abriría paso. Hace un año, se sumó a su travesía otra marplatense, Amancay, y desde hace un tiempo viven juntas en un departamento de Santa Coloma de Gramanet, municipio español de la provincia de Barcelona.

Pero esta semana su aventura se pausó y su vida cambió cuando su vivienda se incendió por completo y ambas perdieron absolutamente todo.

"Nos contactamos con nuestras familias y se difundió muy rápido la noticia en Mar del Plata. La verdad es que todo ha sido muy caótico", describió la joven en diálogo con 0223.

El susto y la desesperación se pueden observar en un video difundido por las chicas donde recorren, junto a los bomberos, las ruinas de su casa.

"Estamos shockeadas, en modo supervivencia, tratando de entender todo lo que pasó de a poco. Las pérdidas fueron totales: ingresamos al departamento luego de que bajó la temperatura y no se salvó nada, desde la puerta de entrada al final todo está derretido, calcinado", detalló Mariana.

Ropa, calzado, libros, artículos del hogar, muebles y otras tantas cosas quedaron bajo las llamas que consternaron a todo el municipio junto con las explosiones que se escucharon. "Era un edificio en obra en algunos sectores y explotaron garrafas de los obreros", señaló.

"Nadie salió herido, todas estamos bien y es lo que agradezco pero estamos sin nada, con lo puesto", subrayó la marplatense.

Sus amigos en España están haciendo una red de ayuda y pusieron a disposición un punto de encuentro para recaudar fondos y donaciones que les permitan seguir.

"Recibimos de todo. El que pueda y quiera enviar dinero para hacernos de la comida de estos días, porque encima estamos a fin de mes, bienvenido sea", pidió la joven, cuyos amigos también recordaron que cualquier elemento será recibido.

Para colaborar, dispusieron dos números: +34666856129 (Mariana) y +34647204600 (Amancay).