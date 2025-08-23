Revelan la causa de muerte de los dos hermanos y confirman que tomaban medicación psiquiátrica

La Policía Científica confirmó la causa de muerte de los hermanos.

Fuentes policiales revelaron este sábado la causa de muerte de Guillermo y Alberto Márquez, los septuagenarios hermanos hallados este viernes en su vivienda del macrocentro.

Según confirmaron a 0223, la Policía Científica constató que la causa de la muerte fue natural, algo sospechado al momento del hallazgo cuando los hombres fueron encontrados en su casa sin signos de violencia.

Luego del llamado de una vecina de la vivienda de Rawson al 2700, los efectivos lograron ingresar al lugar que tenía acumulación y desorden de varios días.

Además, constataron que los hermanos tomaban medicación por enfermedades crónicas: epilepsia y depresión.

“Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado a las condiciones en las que vivían desde hace tiempo los dos personas”, dijo una fuente oficial consultada por este medio.

Tanto los vecinos con los que tenían diálogo como sus familiares refieren que hacía tiempo que no había contacto de parte de los hermanos de 72 y 74 años.