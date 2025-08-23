Choferes suspenderán el servicio nocturno de algunas líneas de colectivo por robos reiterados
Se trata de, al menos, cinco líneas cuyos recorridos pasan por Beruti y 228. "Hasta que no garanticen la seguridad no volvemos", anunciaron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Choferes de colectivo nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata decidieron realizar una medida de fuerza debido a los reiterados robos en horario nocturno.
Se trata de un cese de actividades durante la noche en los recorridos que pasen por Beruti y 228, uno de los puntos más "calientes" denunciados por los trabajadores.
"Nos vemos en la obligación de tomar medidas debido a los reiterados robos que hemos sufrido en la zona", anunciaron en un comunicado emitido durante las últimas horas.
En ese marco, los choferes solicitaron a "las autoridades competentes que resuelvan la situación" y garanticen su seguridad y la de los usuarios.
"Implementaremos un cese de actividades en el horario nocturno en todas las líneas que circulan por la zona: 531, 532, 533, 521 y 522", anticiparon a 0223.
Además, confiaron que "los actos de vandalismo han generado un entorno inseguro para todos". "La seguridad y bienestar de nuestra comunidad son una prioridad", enfatizaron desde la UTA.
