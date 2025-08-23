Choferes suspenderán el servicio nocturno de algunas líneas de colectivo por robos reiterados

Los choferes denuncian robos reiterados y amenazas contra trabajadores y pasajeros. Foto: archivo 0223.

Choferes de colectivo nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata decidieron realizar una medida de fuerza debido a los reiterados robos en horario nocturno.

Se trata de un cese de actividades durante la noche en los recorridos que pasen por Beruti y 228, uno de los puntos más "calientes" denunciados por los trabajadores.

Se trata de, al menos, cinco líneas cuyos recorridos pasan por Beruti y 228. Foto: 0223.

"Nos vemos en la obligación de tomar medidas debido a los reiterados robos que hemos sufrido en la zona", anunciaron en un comunicado emitido durante las últimas horas.

En ese marco, los choferes solicitaron a "las autoridades competentes que resuelvan la situación" y garanticen su seguridad y la de los usuarios.

"Implementaremos un cese de actividades en el horario nocturno en todas las líneas que circulan por la zona: 531, 532, 533, 521 y 522", anticiparon a 0223.

Además, confiaron que "los actos de vandalismo han generado un entorno inseguro para todos". "La seguridad y bienestar de nuestra comunidad son una prioridad", enfatizaron desde la UTA.