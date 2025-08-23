Identificaron a los hermanos que encontraron muertos en su casa

Los hermanos hallados sin vida este viernes por la tarde en la casa que compartían en Rawson al 2700 fueron identificados luego de las tareas llevadas a cabo por el Cuerpo policial.

De acuerdo a los datos obtenidos por 0223 se trata de Guillermo y Alberto Márquez, de 72 y 74 años respectivamente.

El deceso fue confirmado por la familia, de acuerdo a un testimonio de la prima de los fallecidos que aseguró que desde el 6 de agosto no tenía contacto con ellos.

Una vecina fue la encargada de dar aviso a la Policía tras advertir que hacía varios días las víctimas no respondían los mensajes de WhatsApp.

Luego de un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda arribó a la vivienda ubicada en el macrocentro. Tras abrir la puerta que da a la calle recorrieron el pasillo, llegaron al inmueble y constataron la presencia de los dos cuerpos sin vida.