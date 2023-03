Video: engancharon a Alfa a los besos con la nueva panelista de "LAM" de 19 años

Aunque el viernes por la noche, en "LAM", la polémica panelista invitada de la semana había dicho que Alfa no la había invitado a su fiesta, en plena madrugada la joven de 19 años y el participante de Gran Hermano estuvieron a los besos, bailando junto a otros "hermanitos". Los videos de los dos juntos se hicieron virales en Twitter y sumaron muchos comentarios, con críticas por la edad de la "novia" de Alfa, que tiene 61, y porque Delfina Wagner aprovechó el inicio del supuesto romance para ser panelista de "LAM", pelearse con Estefi Berardi y ganar lugar en los medios.

Alfa armó una fiesta en un boliche, invitó a sus amigos y a varios compañeros de Gran Hermano, entre ellos Mora, Agustín y La Tora. Todos se mostraron felices y bailando, pero al lado de ellos se lo pudo ver a Alfa a los besos con Delfina, Varios celulares tomaron las imágenes, que, obviamente, se reprodujeron en las redes sociales.

Delfina Wegner es una joven santafesina que estudia locución, trabajó hasta hace unas semanas en Crónica y tiene presencia en Yotube y en Twitter por sus polémicas declaraciones. Es liberal, antikirchnerista, y fue noticia por un cruce en vivo con Pablo Duggan y también porque aseguró que pasó una noche con Chano. Además, hay mensajes suyos en twitter en los que se muestra con referentes nacionalistas y otros por las que fue acusada de simpatizar con el nacismo, aunque ella asegura que son falsos.

Esta semana, después de que se filtran imágenes suyas tomando un café con Alfa y andando en su descapotable, la joven fue invitada por Ángel de Brito como panelista de su programa, y se quedó toda la semana. Ayer mismo se había mostrado algo molesta porque Alfa no la había vuelto a llamar., luego de que ella contara el jueves que le había robado un pico al ex Gran Hermano.

De Brito le preguntó si habían tenido algún contacto recientemente y la panelista sorprendió con su respuesta. "No. Todavía no nos vimos. Tiene su familia, su vida, sus amigos. Yo lo conozco hace poco. Debe estar ocupado", explicó.

Cuando le consultaron por la fiesta de Alfa en un boliche en Palermo esa misma noche, Delfina aprovechó para hacer un pase de factura: "A mí no me van a venir a buscar para ir a la fiesta". "¡Que poco caballero!", comentó Ángel sobre el ex GH. "No pasó nada... es algo que comento, nada más. Está todo bien", sentenció la panelista. Pero parece que todo cambió después del programa y el romance se encamina en medio de las polémicas.