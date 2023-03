Insólito: miles de hinchas coparon un templo en San Nicolás porque creían que estaba Messi

La locura por Messi parece no tener fin. En la noche del lunes, se conoció que el capitán de la selección estaba comiendo en una parrilla en Palermo, por lo que miles de hinchas se acercaron al lugar para saludarlo y desataron una verdadera locura. Esta vez, un hecho similar ocurrió en San Nicolás pero con un resultado un poco diferente.

En las últimas horas, había circulado un rumor de que La Pulga se encontraba en la localidad bonaerense para visitar a la Virgen de allí. Es por eso que una multitud se acercó a la catedral de la ciudad para esperar la llegada de su ídolo, como si de un Dios se tratase.

Rápidamente, la zona del santuario de la virgen comenzó a llenarse de gente. Y luego miles de hinchas se trasladaron al interior del templo, que se transformó en una cancha por los cánticos que entonaban los presentes cada vez que se producía un movimiento y alguien gritaba "ahí está, ahí está".

La gente no paraba de llegar al santuario y desde los altoparlantes comenzaron a pedir a la gente que no se suba a los bancos y que tratara de mantener la calma. Nadie pudo confirmar la llegada de Messi a San Nicolás, pero a la vez nadie se movía por temor a perderse de ver al ídolo en caos de que apareciera. Desde el templo indicaban que no tenían ninguna información al respecto.

Finalmente, nadie pudo confirmar si era cierto el rumor o no de que el mismísimo Lionel Messi estaba en la ciudad límite entre Buenos Aires y Santa Fe, pero quedó demostrado una vez más el inmenso amor de los hinchas argentinos hacia el mejor jugador del mundo.