Mar del Plata marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Como cada 24 de marzo desde el retorno de la democracia, los marplatenses salieron a la calle para recordar a los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico militar y recordar el histórico pedido "Nunca Más".

La marcha, que este año tiene el lema "Lxs 30.000 presentes para la democracia por la que luchamos", es encabezada por los referentes de organismos de Derechos Humanos en la ciudad, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las principales organizaciones sindicales con representación en Mar del Plata.

La marcha comenzó minutos después de las 15 en Luro y Mitre. Por estos momentos, la columna de gente se dirige hacia la costa para tomar Buenos Aires hasta Av Colón, para luego tomar Av Independencia y desde allí caminar hasta Luro para volver al punto de partida, donde se realizará la lectura del documento por la conmemoración de los 47 años del último golpe de Estado.

Debido a la gran concentración de gente, como cada año se producen hasta las 19 cambios en la circulación del transporte público de pasajeros. Las líneas que habitualmente transitan por las calles afectadas a la movilización desviarán su recorrido hacia las calles Sarmiento, 25 de Mayo, España y Falucho.

Pese a que desde hace más de una semana que los organismos de Derechos Humanos presentaron las diferentes actividades para recordar a las víctimas del último Golpe de Estado, al momento de comenzar el recorrido por las calles mencionadas, los miles de marplatenses que participan de la marcha se encontraron con que únicamente personal de Defensa Civil se hizo presente en el circuito trazado por la organización para controlar el tránsito y asistir a los manifestantes en caso de alguna eventualidad.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que desconocen el motivo por el que personal de Tránsito no participó del control del multitudinario evento. "Tránsito liberó la marcha, no había nadie esperando la marcha", indicaron

Además de Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata - Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Pcia. de Bs As - Espacio Faro de la Memoria - Asociación Nacional de ex Presos Políticos - Hijos Resiste - Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste - APDH, marplatenses que no pertenecían a agrupaciones políticas o de derechos humanos, participan con pancartas recordando a los desaparecidos durante el período de facto y le daban ritmo a la procesión, con bombos y platillos.