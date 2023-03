Un Alvarado inofensivo fue de mayor a menor y cayó con el puntero

No arranca Alvarado. Pensábamos que el punto sobre la hora en Morón y recibir al puntero le podía hacer dar un plus en el reencuentro con su gente en el "José María Minella", pero el funcionamiento del equipo de César Vigevani apenas tuvo algunos momentos de lucidez y rápidamente cayó en una meseta, volvió a ser el equipo inofensivo de siempre y perdió 1 a 0 con el líder Almirante Brown por la octava fecha de la Zona A de la Primera Nacional y se hunde en la tabla.

A veces, como contra Deportivo Morón, Alvarado liga. Porque en un partido que no pateó al arco, terminó encontrando el empate sobre el final y se trajo un punto importante a Mar del Plata. Pero otros, como este ante el líder, no le salió una. Probablemente haya sido la mejor producción en lo que va del año en el Minella, se vio un equipo comprometido, controlando a Almirante Brown y poniendo a correr a sus hombres de ataque para lastimar. Incluso, en un desarrollo equilibrado, pero en el que se veía mejor parado el local, la primera llegó a los 21' y casi le dan la razón a Vigevani que puso una línea de 3/5 y los dos de afuera llegaron para generar riesgo. Olivera por el segundo palo la devolvió al medio y Bettini, a la carrera, definió mordido, por encima del arquero y la pelota rebotó en el travesaño.

No pasaba sobresaltos Alvarado y era un avance. Estuvo más firme y con menos espacios para los atacantes visitantes. En la única que se descuidó, pagó. José Escurra (¿en offside?) se filtró por izquierda, Robledo en su desesperación por cortar la definición se tiró a barrer y le tocó el pie derecho para cometerle infracción. El exAlvarado, Germán Rivero se hizo cargo del penal y Lungarzo, de manera espectacular, lo tapó sobre su caño derecho, pero el delantero llegó más rápido que los defensores y con un toque de zurda abrió el marcador a los 30'. Baldazo de agua fría y, encima, expulsión del arquero Lobelos, desde el banco de suplentes, por protestar. El equipo marplatense trató de no desesperarse y siguió intentando, tuvo un buen remate desde la esquina que despejó Martínez y se fue al descanso en desventaja, pero con algunas buenas sensaciones.

El complemento arrancó más equilibrado. EL "torito" iba sin tanta claridad y empezaba a dejar algunos espacios en el fondo que Almirante no lograba aprovechar. El tiempo se iba y Alvarado no podía llegar con peligro. pasado el cuarto de hora, VIgevani rompió la línea de 5, sumó un volante más e intentó crecer a través de la tenencia. Pero no lograba profundidad, se repetía en pases paralelos improductivos en tres cuartos de cancha. Lo que había insinuado en el primer tiempo, se diluyó por completo. El primer tiro al arco, con cierto riesgo, fue de Albertengo a los 40', luego de una corrida de Vadalá. Joao Rodríguez, de buen ingreso en Morón, entró apenas para los últimos cinco minutos. Y no fue suficiente, porque el local no inquietó, no pareció nunca estar cerca del empate y se entregó demasiado fácil a una derrota que duele y que, otra vez, despierta preocupación por un funcionamiento que no aparece después de siete fechas.