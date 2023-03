Arrestan por violencia doméstica a Jonathan Majors, actor de "Creed III" y "Ant-Man"

El actor Jonathan Majors, reconocido por su rol antagonista en "Creed III" y por encarnar al villano de Marvel Kang the Conquerer en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, fue arrestado este sábado en Nueva York por denuncias de violencia doméstica.



El intérprete fue detenido luego que la policía recibiera un alerta al 911 por parte de una mujer de 30 años que debió ser trasladada al hospital con "lesiones menores en la cabeza y el cuello", según advirtió un comunicado de las fuerzas de seguridad.



“Una investigación preliminar determinó que un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima informó a la policía que fue agredida. Los oficiales pusieron bajo custodia al hombre de 33 años sin incidentes", dice el comunicado oficial reproducido por el sitio Variety.

El mismo medio añadió que "”.Por su parte, un representante de Majors aseguró que el actor "no ha hecho nada malo" y manifestó que esperan "limpiar su nombre y aclarar esto".Además de los relevantes papeles mencionados, Majors estrenó recientemente en Sundance el aclamado filme "Magazine Dreams", que a fin de año podrá verse en cines.